https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952413020.html

Спецоперация, 12 июня: ВС России нанесли групповые удары по объектам ВСУ

Спецоперация, 12 июня: ВС России нанесли групповые удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024

Спецоперация, 12 июня: ВС России нанесли групповые удары по объектам ВСУ

Об успехах российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:17

2024-06-12T18:17

2024-06-12T19:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

белгородская область

андрей белоусов

вячеслав гладков

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936362525_0:289:2825:1878_1920x0_80_0_0_fc0748bd0548f7b07f046f541035f441.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Об успехах российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости. Групповой удар по украинским объектамВооруженные силы России утром нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, сообщили в Минобороны.Кроме того, удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ. Российские войска также поразили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" украинский дивизион С-300ПТ в Полтавской области. Совокупные потери противника за минувшие сутки составили до 1840 солдат, семь танков и других бронемашин, три РСЗО, 40 артиллерийских орудий и 41 военный автомобиль. Накануне ход СВО с военным руководством страны обсудил Владимир Путин. Глава государства провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими округами. Участники совещания доложили президенту о ходе спецоперации и планах по продолжению военных действий. Комментируя эту встречу в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле, Путин заявил, что она произвела на него хорошее впечатление, так как все командующие военных округов – профессионалы, которые "отдают себе отчет в том, что делают и будут делать завтра". Президент отметил, что в России выросла замечательная плеяда военных командиров на всех уровнях. Удары Украины по России ВСУ в среду обстреляли город Шебекино из РСЗО. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате один человек погиб, еще трое ранены. Глава региона предупредил, что украинские войска разбрасывают в приграничной зоне Белгородской области противопехотные мины с сейсмодатчиками. Гладков призвал жителей в случае обнаружения всего "опасного", предметов, похожих на военные снаряды, не приближаться к ним, а сразу вызывать полицию или другие спецслужбы. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки над городом — все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. Информации о пострадавших и повреждениях объектов нет. Поддержка Украины ЗападомГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине. При этом он добавил, что договоренность об этом предусматривает, что Будапешт не будет блокировать принятие решений остальными членами альянса. На фоне новостей об отказе стран "Глобального юга" от участия в конференции по Украине в Швейцарии, Индия заявила о том, что будет представлена на ней на "должном уровне". Как заявил замглавы МИД Индии Винай Кватра, сейчас в Нью-Дели рассматривается вопрос о составе делегации, которая поедет в швейцарский Бюргеншток.

https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952333147.html

россия

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил украинский дивизион С-300ПТ в Полтавской области Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления. Также на кадрах зафиксирована вторичная детонация. 2024-06-12T18:17 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, белгородская область, андрей белоусов, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато