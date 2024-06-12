https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952402729.html

Российские добровольцы-штурмовики рассказали, почему ушли на фронт

Российские добровольцы-штурмовики рассказали, почему ушли на фронт - РИА Новости, 12.06.2024

Российские добровольцы-штурмовики рассказали, почему ушли на фронт

Добровольцы-штурмовики мотострелковой бригады Первой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в День России поблагодарили всех жителей... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:24

2024-06-12T17:24

2024-06-12T17:24

общество

белгородская область

вооруженные силы рф

день россии

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 12 июн - РИА Новости. Добровольцы-штурмовики мотострелковой бригады Первой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" в День России поблагодарили всех жителей страны за поддержку и рассказали, почему ушли на фронт, передает корреспондент РИА Новости. Один из добровольцев сообщил, что был учителем физкультуры и добровольцем вступил в ряды ВС РФ, чтобы показать достойный пример своим ученикам. "Пришли из военкомата и просто предложили, ну я тоже задумался, чтоб ребятам поднять дух, показать, что и учитель может пойти и не струсить, вот и может быть и у них тоже так патриотические чувства такие возникнут, тоже будут защищать, когда вырастут свою Родину", - сказал РИА Новости учитель Владислав. Военнослужащие поблагодарили россиян за гуманитарную помощь, письма и моральную поддержку. "В нашем блиндаже у нас из детского сада Белгородской области из группы "Веселые ребята" вот такие ручки (бумажные -ред.) были наклеены, они вырезали и вот так все так написали "Возвращайтесь, пожалуйста!". Это очень прям до слез довело", - признался сослуживец Владислава.

https://ria.ru/20240508/nagrady-1944750272.html

https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, вооруженные силы рф, день россии