https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952368334.html
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских ракет ATACMS
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских ракет ATACMS - РИА Новости, 12.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских ракет ATACMS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских ракет ATACMS, 61 беспилотник, три снаряда РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:49
2024-06-12T14:49
2024-06-12T14:49
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских ракет ATACMS, 61 беспилотник, три снаряда РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда "Ольха", а также 61 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 319 танков и других боевых бронированных машин, 1 335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 486 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html
https://ria.ru/20240428/pvo-1942917517.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, сша, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских ракет ATACMS
Минобороны: ПВО за сутки сбила девять ракет ATACMS, 61 БПЛА и три снаряда
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских ракет ATACMS, 61 беспилотник, три снаряда РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США
, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции
, три реактивных снаряда "Ольха", а также 61 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 319 танков и других боевых бронированных машин, 1 335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 486 единиц специальной военной автомобильной техники.