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Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков
Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков - РИА Новости, 12.06.2024
Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin"... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:17
2024-06-12T14:17
2024-06-12T14:17
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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сша, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков
Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили до 80 украинских боевиков