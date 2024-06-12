https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952362801.html

Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков

Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков - РИА Новости, 12.06.2024

Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin"... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:17

2024-06-12T14:17

2024-06-12T14:17

специальная военная операция на украине

сша

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запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html

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Дарья Буймова

сша, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность