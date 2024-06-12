https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952358612.html

Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ

Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024

Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:49

2024-06-12T13:49

2024-06-12T15:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932045755_63:197:1633:1080_1920x0_80_0_0_ce88245fc7ce145889ee039e80b262f0.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ", — уточнили в ведомстве.Российские военные также атаковали пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ."Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность