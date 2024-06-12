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Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
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13:49 12.06.2024 (обновлено: 15:06 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952358612.html
Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:49
2024-06-12T15:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны.&quot;Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ&quot;, — уточнили в ведомстве.Российские военные также атаковали пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ."Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ

ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны.
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"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ", — уточнили в ведомстве.

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Российские военные также атаковали пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
"Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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