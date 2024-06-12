Российские военные нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов ВСУ, сообщило Министерство обороны.
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"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Российские военные также атаковали пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
"Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.