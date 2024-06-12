https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952336511.html

Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым - РИА Новости, 12.06.2024

Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

Президент Владимир Путин накануне провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:57

2024-06-12T10:57

2024-06-12T14:35

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дмитрий песков

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безопасность

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов, они же командующие группировками", — сказал он.Как уточнил представитель Кремля, собравшиеся доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции, а также о планах по продолжению военных действий.После общего совещания президент заслушал каждого из участников мероприятия, проведя с ними отдельные встречи.

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, валерий герасимов, безопасность