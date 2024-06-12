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Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым
Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым - РИА Новости, 12.06.2024
Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым
Президент Владимир Путин накануне провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:57
2024-06-12T10:57
2024-06-12T14:35
россия
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безопасность
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов, они же командующие группировками", — сказал он.Как уточнил представитель Кремля, собравшиеся доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции, а также о планах по продолжению военных действий.После общего совещания президент заслушал каждого из участников мероприятия, проведя с ними отдельные встречи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, валерий герасимов, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Валерий Герасимов, Безопасность
Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым
Путин вечером 11 июня провел совещание с Белоусовым и Герасимовым