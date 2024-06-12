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Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым - РИА Новости, 12.06.2024
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10:57 12.06.2024 (обновлено: 14:35 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952336511.html
Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым
Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым - РИА Новости, 12.06.2024
Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым
Президент Владимир Путин накануне провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:57
2024-06-12T14:35
россия
владимир путин
дмитрий песков
андрей белоусов
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. &quot;Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов, они же командующие группировками&quot;, — сказал он.Как уточнил представитель Кремля, собравшиеся доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции, а также о планах по продолжению военных действий.После общего совещания президент заслушал каждого из участников мероприятия, проведя с ними отдельные встречи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, валерий герасимов, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Валерий Герасимов, Безопасность
Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

Путин вечером 11 июня провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«

"Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие войсками округов, они же командующие группировками", — сказал он.

Как уточнил представитель Кремля, собравшиеся доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции, а также о планах по продолжению военных действий.
После общего совещания президент заслушал каждого из участников мероприятия, проведя с ними отдельные встречи.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАндрей БелоусовВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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