https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952323235.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 12.06.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:46
2024-06-12T08:46
2024-06-12T08:46
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Прокудин сообщил, что зафиксированы повреждения "объектов критической". При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и где они расположены. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240611/infrastruktura-1952103442.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, В мире
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Власти заявили о повреждении объектов в украинской части Херсонской области