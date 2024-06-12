https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952323235.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 12.06.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:46

2024-06-12T08:46

2024-06-12T08:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Прокудин сообщил, что зафиксированы повреждения "объектов критической". При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и где они расположены. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240611/infrastruktura-1952103442.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, в мире