Спасенного из плена ХАМАС россиянина выписали из больницы
Спасенного из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова выписали из больницы
© AP Photo / Tomer AppelbaumРоссиянин Андрей Козлов
© AP Photo / Tomer Appelbaum
Россиянин Андрей Козлов . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Россиянин Андрей Козлов, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, уже выписан из больницы, рассказали РИА Новости его родственники, отметив, что он "в порядке".
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"Его уже выписали из больницы. Он сейчас в отеле. Он ест, хочет плавать в море, заниматься серфингом. Он в порядке", - рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости его девушка Дженнифер.
Отец Андрея Михаил заявил, что "ему кажется вполне нормальным физическое состояние" его сына, отметив, что он даже не потерял в весе несмотря на плохое питание в плену.
Дженнифер и Михаил отметили, что после такого долгого пребывания в неволе Андрей психологически дезориентирован, ему сейчас сложно дается принятие базовых решений.
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"В его голове сейчас есть небольшой беспорядок. Он отвык сам принимать решения. На протяжении восьми месяцев он был лишен возможность принимать решения самостоятельно, потому что кто-то принимал решения за него. Он не мог решать вещи из разряда, что съесть на завтрак. Он сейчас не может принимать решения. Ему нужно успокоиться, дышать, осознать, что он жив и вернулся к жизни. Затем постепенно он начнет планировать свою жизнь. Перед ним открыты все возможности", - сообщила девушка.
В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".