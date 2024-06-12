https://ria.ru/20240612/spasennyy-1952429346.html

Спасенного из плена ХАМАС россиянина выписали из больницы

Спасенного из плена ХАМАС россиянина выписали из больницы - РИА Новости, 12.06.2024

Спасенного из плена ХАМАС россиянина выписали из больницы

Россиянин Андрей Козлов, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, уже выписан из больницы,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:08

2024-06-12T20:08

2024-06-12T20:08

в мире

андрей козлов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Россиянин Андрей Козлов, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, уже выписан из больницы, рассказали РИА Новости его родственники, отметив, что он "в порядке". "Его уже выписали из больницы. Он сейчас в отеле. Он ест, хочет плавать в море, заниматься серфингом. Он в порядке", - рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости его девушка Дженнифер. Отец Андрея Михаил заявил, что "ему кажется вполне нормальным физическое состояние" его сына, отметив, что он даже не потерял в весе несмотря на плохое питание в плену. Дженнифер и Михаил отметили, что после такого долгого пребывания в неволе Андрей психологически дезориентирован, ему сейчас сложно дается принятие базовых решений. "В его голове сейчас есть небольшой беспорядок. Он отвык сам принимать решения. На протяжении восьми месяцев он был лишен возможность принимать решения самостоятельно, потому что кто-то принимал решения за него. Он не мог решать вещи из разряда, что съесть на завтрак. Он сейчас не может принимать решения. Ему нужно успокоиться, дышать, осознать, что он жив и вернулся к жизни. Затем постепенно он начнет планировать свою жизнь. Перед ним открыты все возможности", - сообщила девушка. В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".

https://ria.ru/20240608/izrail-1951709431.html

https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, андрей козлов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году