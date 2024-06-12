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Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России - РИА Новости, 12.06.2024
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00:23 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sovet-1952300627.html
Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России
Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России - РИА Новости, 12.06.2024
Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России
Президент России Владимир Путин включил в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск министра обороны... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:23
2024-06-12T00:23
россия
владимир путин
андрей белоусов
алексей дюмин
политика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова. "Внести в Положение о Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и в состав Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ следующие изменения: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - говорится говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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россия, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин, политика
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин, Политика
Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России

Белоусова и Дюмина включили в состав совета по обеспечению нужд ВС России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова.
"Внести в Положение о Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и в состав Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ следующие изменения: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - говорится говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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