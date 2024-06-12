https://ria.ru/20240612/sovet-1952300627.html

Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России

Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России - РИА Новости, 12.06.2024

Белоусов вошел в состав совета по обеспечению потребностей ВС России

Президент России Владимир Путин включил в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск министра обороны... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T00:23

2024-06-12T00:23

2024-06-12T00:23

россия

владимир путин

андрей белоусов

алексей дюмин

политика

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова. "Внести в Положение о Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и в состав Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ следующие изменения: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - говорится говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240515/rostekh-1946253062.html

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россия, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин, политика