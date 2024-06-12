https://ria.ru/20240612/soglasovanie-1952451073.html

Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений

Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений - РИА Новости, 12.06.2024

Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений

Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:12

2024-06-12T23:12

2024-06-12T23:12

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Командиров подразделений ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ", - говорится в сообщении "Страны". Утверждается, что нововведение касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений. Обращаться за утверждением тезисов намеченного выступления предписывается в Управление стратегических коммуникаций - структурное подразделение ВСУ, ответственное за организацию стратегических коммуникаций в войсках. Как сообщают журналисты, предназначенные для обнародования от лица ВСУ материалы необходимо отправлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина