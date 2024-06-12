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Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений - РИА Новости, 12.06.2024
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23:12 12.06.2024
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Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений - РИА Новости, 12.06.2024
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:12
2024-06-12T23:12
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Командиров подразделений ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ", - говорится в сообщении "Страны". Утверждается, что нововведение касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений. Обращаться за утверждением тезисов намеченного выступления предписывается в Управление стратегических коммуникаций - структурное подразделение ВСУ, ответственное за организацию стратегических коммуникаций в войсках. Как сообщают журналисты, предназначенные для обнародования от лица ВСУ материалы необходимо отправлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации.
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в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений

"Страна": командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"Командиров подразделений ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ", - говорится в сообщении "Страны".
Утверждается, что нововведение касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений.
Обращаться за утверждением тезисов намеченного выступления предписывается в Управление стратегических коммуникаций - структурное подразделение ВСУ, ответственное за организацию стратегических коммуникаций в войсках.
Как сообщают журналисты, предназначенные для обнародования от лица ВСУ материалы необходимо отправлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации.
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