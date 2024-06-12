https://ria.ru/20240612/soglasovanie-1952451073.html
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений - РИА Новости, 12.06.2024
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:12
2024-06-12T23:12
2024-06-12T23:12
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Командиров подразделений ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ", - говорится в сообщении "Страны". Утверждается, что нововведение касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений. Обращаться за утверждением тезисов намеченного выступления предписывается в Управление стратегических коммуникаций - структурное подразделение ВСУ, ответственное за организацию стратегических коммуникаций в войсках. Как сообщают журналисты, предназначенные для обнародования от лица ВСУ материалы необходимо отправлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации.
https://ria.ru/20240511/gumenyuk-1945259670.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24cacd93b8171845aaa3ead723a34e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений
"Страна": командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений