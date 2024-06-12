Рейтинг@Mail.ru
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/soglashenie-1952417025.html
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.06.2024
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме
Готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:42
2024-06-12T18:42
в мире
украина
сша
киев
джо байден
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4467885548ba6a44fb7675a31a6df542.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского Конгресса, заявил в среду журналистам помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. "Соглашение не содержит конкретных цифр в долларовом выражении. Оно включает в себя обязательство работать с Конгрессом над устойчивым финансированием в будущем, что мы и будем делать, а также определяет рамки нашего взаимодействия с Украиной и с другими союзниками, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту президентского самолета. По его словам, содержимое документа основано на двухлетнем опыте передачи Украине "значительных ресурсов, военной помощи и разведданных".
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952104368.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_262:393:2468:2048_1920x0_80_0_0_164b9005905eae2dafa0ab2c74e0a6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, джо байден, джейк салливан
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Джейк Салливан
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме

Белый дом: соглашение по безопасности с Украиной не содержит конкретных сумм

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского Конгресса, заявил в среду журналистам помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Соглашение не содержит конкретных цифр в долларовом выражении. Оно включает в себя обязательство работать с Конгрессом над устойчивым финансированием в будущем, что мы и будем делать, а также определяет рамки нашего взаимодействия с Украиной и с другими союзниками, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту президентского самолета.
По его словам, содержимое документа основано на двухлетнем опыте передачи Украине "значительных ресурсов, военной помощи и разведданных".
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В США раскрыли, что подготовил Запад из-за успеха России на Украине
11 июня, 09:03
 
В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала