https://ria.ru/20240612/soglashenie-1952417025.html
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.06.2024
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме
Готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:42
2024-06-12T18:42
2024-06-12T18:42
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского Конгресса, заявил в среду журналистам помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. "Соглашение не содержит конкретных цифр в долларовом выражении. Оно включает в себя обязательство работать с Конгрессом над устойчивым финансированием в будущем, что мы и будем делать, а также определяет рамки нашего взаимодействия с Украиной и с другими союзниками, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту президентского самолета. По его словам, содержимое документа основано на двухлетнем опыте передачи Украине "значительных ресурсов, военной помощи и разведданных".
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952104368.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, джейк салливан
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Джейк Салливан
В соглашении с Киевом не упоминается конкретных сумм, заявили в Белом доме
Белый дом: соглашение по безопасности с Украиной не содержит конкретных сумм