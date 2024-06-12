https://ria.ru/20240612/soglashenie-1952412512.html

США и Украина в четверг подпишут соглашение о безопасности

США и Украина в четверг подпишут соглашение о безопасности - РИА Новости, 12.06.2024

США и Украина в четверг подпишут соглашение о безопасности

Киев и Вашингтон подпишут 13 июня соглашение о безопасности, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:13

2024-06-12T18:13

2024-06-12T18:40

в мире

сша

украина

италия

джейк салливан

киев

эммануэль макрон

йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Киев и Вашингтон подпишут 13 июня соглашение о безопасности, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию, трансляцию вел Белый дом."Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра", — сказал он.Как уточнил Салливан, соглашение касается той поддержки, которую Киев уже получает. По его словам, речи об использовании американских сил на Украине не идет. Соглашение также включает в себя обязательство добиваться новых ассигнований для Киева от конгресса, но не конкретные суммы.На прошлой неделе Салливан заявил, что США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. При этом он выступил с утверждением, что американское оружие, поставляемое Киеву, меняет ситуацию, складывавшуюся негативно для ВСУ. По его словам, украинская армия оказалась "в глубокой дыре" из-за задержки с отправкой помощи США.Агрессивная риторика ЗападаНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.Как указывала газета Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

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https://ria.ru/20240611/ritter-1952135973.html

https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html

сша

украина

италия

киев

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