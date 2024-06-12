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СМИ: соглашение о кредите для Киева отложили из-за споров между ЕС и США - РИА Новости, 12.06.2024
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17:14 12.06.2024 (обновлено: 22:14 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/soglashenie-1952399191.html
СМИ: соглашение о кредите для Киева отложили из-за споров между ЕС и США
СМИ: соглашение о кредите для Киева отложили из-за споров между ЕС и США - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: соглашение о кредите для Киева отложили из-за споров между ЕС и США
Окончательное соглашение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов, который планируют погашать из доходов от активов РФ, будет отложено по меньшей мере до... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:14
2024-06-12T22:14
россия
сша
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
джо байден
евросоюз
g7
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Окончательное соглашение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов, который планируют погашать из доходов от активов РФ, будет отложено по меньшей мере до осени из-за разногласий между США и ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Во вторник высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС ждет, что лидеры стран G7 на саммите в Италии 13-15 июня найдут решение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов. Однако, как пишет Politico, надежды США на то, что саммит в Италии станет демонстрацией поддержки Украины со стороны Запада, судя по всему, не оправдались на фоне растущего раздражения Европы. В частности, правительства европейских стран возмущены планом США, согласно которому, как они заявляют, будут вынуждены выплачивать кредит, если что-то пойдет не так, в то время как американские компании потенциально смогут извлечь наибольшую выгоду от контрактов на восстановление Украины, которые станут возможными благодаря кредиту. Кроме того, по данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц скажут президенту США Джо Байдену, что они отвергают американское предложение о том, чтобы Европа выступила единственным гарантом по кредиту. &quot;Подписание окончательного соглашения будет отложено как минимум до осени&quot;, — говорится в материале газеты. Ожидается, что на встрече в Италии лидеры стран &quot;Большой семерки&quot; одобрят общую идею предоставления кредита Украине, но вряд ли придут к согласию по деталям такого соглашения.При этом отмечается, что правительства торопятся заключить соглашение не только потому, что Украине нужны деньги, но и потому, что нет уверенности в том, что администрация экс-президента США Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом поддержит эту инициативу. Кроме того, по информации газеты, в ЕС в знак раздражения предлагают предоставить Украине собственный кредит без участия США или "Большой семерки". "Хотя некоторые дипломаты считают, что это в основном способ оказать давление на США, чтобы заставить их пойти на уступки, страны ЕС уже обсудили правовые основы на случай, если они решат действовать самостоятельно", — говорится в материале. Так, согласно альтернативному плану, ЕС возьмет для Украины кредит в размере 50 миллиардов евро, который будет выплачиваться за счет поступлений от замороженных на территории ЕС российских активов на сумму около 200 миллиардов евро. США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, сша, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, джо байден, евросоюз, g7, politico, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Джо Байден, Евросоюз, G7, Politico, Санкции в отношении России
СМИ: соглашение о кредите для Киева отложили из-за споров между ЕС и США

Politico: соглашение о кредите для Киева на $50 млрд отложили из-за споров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Окончательное соглашение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов, который планируют погашать из доходов от активов РФ, будет отложено по меньшей мере до осени из-за разногласий между США и ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Во вторник высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС ждет, что лидеры стран G7 на саммите в Италии 13-15 июня найдут решение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов. Однако, как пишет Politico, надежды США на то, что саммит в Италии станет демонстрацией поддержки Украины со стороны Запада, судя по всему, не оправдались на фоне растущего раздражения Европы. В частности, правительства европейских стран возмущены планом США, согласно которому, как они заявляют, будут вынуждены выплачивать кредит, если что-то пойдет не так, в то время как американские компании потенциально смогут извлечь наибольшую выгоду от контрактов на восстановление Украины, которые станут возможными благодаря кредиту. Кроме того, по данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц скажут президенту США Джо Байдену, что они отвергают американское предложение о том, чтобы Европа выступила единственным гарантом по кредиту.
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"Подписание окончательного соглашения будет отложено как минимум до осени", — говорится в материале газеты. Ожидается, что на встрече в Италии лидеры стран "Большой семерки" одобрят общую идею предоставления кредита Украине, но вряд ли придут к согласию по деталям такого соглашения.

При этом отмечается, что правительства торопятся заключить соглашение не только потому, что Украине нужны деньги, но и потому, что нет уверенности в том, что администрация экс-президента США Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом поддержит эту инициативу.
Кроме того, по информации газеты, в ЕС в знак раздражения предлагают предоставить Украине собственный кредит без участия США или "Большой семерки". "Хотя некоторые дипломаты считают, что это в основном способ оказать давление на США, чтобы заставить их пойти на уступки, страны ЕС уже обсудили правовые основы на случай, если они решат действовать самостоятельно", — говорится в материале.
Так, согласно альтернативному плану, ЕС возьмет для Украины кредит в размере 50 миллиардов евро, который будет выплачиваться за счет поступлений от замороженных на территории ЕС российских активов на сумму около 200 миллиардов евро.
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США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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На Западе раскрыли, как Европа получила пощечину из-за Украины
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