СМИ: соглашение о кредите для Киева отложили из-за споров между ЕС и США
Politico: соглашение о кредите для Киева на $50 млрд отложили из-за споров
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Окончательное соглашение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов, который планируют погашать из доходов от активов РФ, будет отложено по меньшей мере до осени из-за разногласий между США и ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Во вторник высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС ждет, что лидеры стран G7 на саммите в Италии 13-15 июня найдут решение по кредиту для Киева на 50 миллиардов долларов. Однако, как пишет Politico, надежды США на то, что саммит в Италии станет демонстрацией поддержки Украины со стороны Запада, судя по всему, не оправдались на фоне растущего раздражения Европы. В частности, правительства европейских стран возмущены планом США, согласно которому, как они заявляют, будут вынуждены выплачивать кредит, если что-то пойдет не так, в то время как американские компании потенциально смогут извлечь наибольшую выгоду от контрактов на восстановление Украины, которые станут возможными благодаря кредиту. Кроме того, по данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц скажут президенту США Джо Байдену, что они отвергают американское предложение о том, чтобы Европа выступила единственным гарантом по кредиту.
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"Подписание окончательного соглашения будет отложено как минимум до осени", — говорится в материале газеты. Ожидается, что на встрече в Италии лидеры стран "Большой семерки" одобрят общую идею предоставления кредита Украине, но вряд ли придут к согласию по деталям такого соглашения.
При этом отмечается, что правительства торопятся заключить соглашение не только потому, что Украине нужны деньги, но и потому, что нет уверенности в том, что администрация экс-президента США Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом поддержит эту инициативу.
Кроме того, по информации газеты, в ЕС в знак раздражения предлагают предоставить Украине собственный кредит без участия США или "Большой семерки". "Хотя некоторые дипломаты считают, что это в основном способ оказать давление на США, чтобы заставить их пойти на уступки, страны ЕС уже обсудили правовые основы на случай, если они решат действовать самостоятельно", — говорится в материале.
Так, согласно альтернативному плану, ЕС возьмет для Украины кредит в размере 50 миллиардов евро, который будет выплачиваться за счет поступлений от замороженных на территории ЕС российских активов на сумму около 200 миллиардов евро.
США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.