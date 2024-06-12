https://ria.ru/20240612/sobyanin-1952332247.html
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Собянин поздравил москвичей с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил москвичей с Днем России, отметив, что Москва на протяжении многих столетий играет ключевую роль в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:20
2024-06-12T10:20
2024-06-12T10:20
общество
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил москвичей с Днем России, отметив, что Москва на протяжении многих столетий играет ключевую роль в становлении российской государственности. Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днём России! Главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества, с твёрдой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьёмся новых побед. На протяжении столетий Москва играет ключевую роль в становлении российской государственности. И сегодня наш город является локомотивом отечественной экономики, драйвером технологического суверенитета страны, прочным тылом Армии России", - написал он. Собянин поблагодарил москвичей за труд и талант, помощь и поддержку, за веру и любовь к России, а также пожелал им крепкого здоровья, добра и успехов.
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
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общество, россия, москва, сергей собянин
Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Столичный мэр Собянин поздравил москвичей с Днем России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале
поздравил москвичей с Днем России, отметив, что Москва на протяжении многих столетий играет ключевую роль в становлении российской государственности.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днём России! Главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества, с твёрдой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьёмся новых побед. На протяжении столетий Москва играет ключевую роль в становлении российской государственности. И сегодня наш город является локомотивом отечественной экономики, драйвером технологического суверенитета страны, прочным тылом Армии России", - написал он.
Собянин поблагодарил москвичей за труд и талант, помощь и поддержку, за веру и любовь к России, а также пожелал им крепкого здоровья, добра и успехов.