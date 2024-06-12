https://ria.ru/20240612/smi-1952335909.html

СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе

СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе - РИА Новости, 12.06.2024

СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе

Входящие в коалицию сторонников президента Франции Эммануэля Макрона члены парламента опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:50

2024-06-12T10:50

2024-06-12T10:54

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франция

эммануэль макрон

европарламент

politico

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Входящие в коалицию сторонников президента Франции Эммануэля Макрона члены парламента опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести новые парламентские выборы, пишет газета Politico со ссылкой на источники. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "После неожиданного решения Макрона созвать внеочередные выборы после поражения в Европарламенте союзники французского президента опасаются, что он может привести их к катастрофе", - говорится в материале издания. "Вы не увидите лица Макрона на моих предвыборных плакатах", - приводит издание слова одного из депутатов, входящих в поддерживающую президента коалицию. Другой собеседник издания заявил, что "Елисейский дворец так и не понял антипрезидентские настроения во Франции". "Чем больше он говорит, тем больше мы теряем позиции (в опросах общественного мнения - ред.)", - заявил советник депутата от партии Макрона "Возрождение". Агентство Блумберг ранее передавало, что решение Макрона распустить Национальное собрание и провести новые парламентские выборы вызвало хаос и гнев в его партии "Возрождение".

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951846769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, politico, выборы в европарламент — 2024