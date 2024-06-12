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СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе - РИА Новости, 12.06.2024
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10:50 12.06.2024 (обновлено: 10:54 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/smi-1952335909.html
СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе
СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе
Входящие в коалицию сторонников президента Франции Эммануэля Макрона члены парламента опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:50
2024-06-12T10:54
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
politico
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Входящие в коалицию сторонников президента Франции Эммануэля Макрона члены парламента опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести новые парламентские выборы, пишет газета Politico со ссылкой на источники. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "После неожиданного решения Макрона созвать внеочередные выборы после поражения в Европарламенте союзники французского президента опасаются, что он может привести их к катастрофе", - говорится в материале издания. "Вы не увидите лица Макрона на моих предвыборных плакатах", - приводит издание слова одного из депутатов, входящих в поддерживающую президента коалицию. Другой собеседник издания заявил, что "Елисейский дворец так и не понял антипрезидентские настроения во Франции". "Чем больше он говорит, тем больше мы теряем позиции (в опросах общественного мнения - ред.)", - заявил советник депутата от партии Макрона "Возрождение". Агентство Блумберг ранее передавало, что решение Макрона распустить Национальное собрание и провести новые парламентские выборы вызвало хаос и гнев в его партии "Возрождение".
https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951846769.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, politico, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Politico, Выборы в Европарламент — 2024
СМИ: союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе

Politico: союзники Макрона в парламенте боятся, что он приведет их к катастрофе

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Входящие в коалицию сторонников президента Франции Эммануэля Макрона члены парламента опасаются, что тот может привести их к катастрофе своим решением провести новые парламентские выборы, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы
08:00
"После неожиданного решения Макрона созвать внеочередные выборы после поражения в Европарламенте союзники французского президента опасаются, что он может привести их к катастрофе", - говорится в материале издания.
"Вы не увидите лица Макрона на моих предвыборных плакатах", - приводит издание слова одного из депутатов, входящих в поддерживающую президента коалицию. Другой собеседник издания заявил, что "Елисейский дворец так и не понял антипрезидентские настроения во Франции".
"Чем больше он говорит, тем больше мы теряем позиции (в опросах общественного мнения - ред.)", - заявил советник депутата от партии Макрона "Возрождение".
Агентство Блумберг ранее передавало, что решение Макрона распустить Национальное собрание и провести новые парламентские выборы вызвало хаос и гнев в его партии "Возрождение".
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Пушков предложил новое название для партии Макрона
10 июня, 02:41
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламентPoliticoВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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