https://ria.ru/20240612/shveytsariya-1952375666.html

Сенат Швейцарии проголосовал за прекращение "туризма" украинских беженцев

Сенат Швейцарии проголосовал за прекращение "туризма" украинских беженцев - РИА Новости, 12.06.2024

Сенат Швейцарии проголосовал за прекращение "туризма" украинских беженцев

Швейцарский сенат проголосовал за ужесточение правил предоставления статуса защиты S украинским беженцам, чтобы положить конец "туризму" тех, кто пользуется... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:29

2024-06-12T15:29

2024-06-12T15:37

швейцария

в мире

украина

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ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости. Швейцарский сенат проголосовал за ужесточение правил предоставления статуса защиты S украинским беженцам, чтобы положить конец "туризму" тех, кто пользуется нынешними условиями для многократного получения одной и той же помощи, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны."Швейцарский сенат в среду принял два предложения об ужесточении правил статута S... Он хочет положить конец "туризму" статуса S, который становится все менее приемлемым для швейцарского населения. Некоторые граждане Украины отказываются от него (от статуса – ред.), получают помощь для возвращения (на Украину – ред.) и через несколько недель возвращаются в Швейцарию и снова получают статус защиты. Затраты велики", - сказано в документе.Уточняется, что сенат предлагает отозвать статус S или не продлевать его, если заинтересованное лицо покидает Швейцарию на определенный период, если ему была оказана помощь для возвращения или аналогичная помощь или если он получил свой статус ненадлежащим образом.По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 28 марта 65 829 украинцев имели статус беженца S в стране. С 24 февраля 2022 года более 24 тысячи украинцев потеряли этот статус. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.В ноябре правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025 года при условии, что уровень их активности составит 40% к концу 2024 года.

https://ria.ru/20240408/shveytsariya-1938569875.html

https://ria.ru/20240513/lavrov-1945579767.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, в мире, украина