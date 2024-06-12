https://ria.ru/20240612/shor-1952344733.html

Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор

Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор - РИА Новости, 12.06.2024

Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор

Молдавия и Россия сохранят добрые отношения и самое тесное сотрудничество, так как доказали, что их дружба способна преодолеть любые испытания, заявил лидер... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:06

2024-06-12T12:06

2024-06-12T12:06

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молдавия

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илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Молдавия и Россия сохранят добрые отношения и самое тесное сотрудничество, так как доказали, что их дружба способна преодолеть любые испытания, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем поздравлении с Днем России в Telegram-канале. "Мы были и остаемся братскими народами. И видим огромную поддержку России. Для нас это очень важно. Уверен, мы навсегда сохраним наши добрые отношения и самое тесное сотрудничество. Вместе мы сможем создать будущее, полное мира, процветания и взаимопонимания… Мы вместе доказали, что настоящие дружба и братство способны преодолеть любые испытания", - написал Шор. По его словам, Россия и Молдавия связаны неразрывными нитями общей истории, культуры, ценностей. "На протяжении десятилетий наши народы шли рука об руку, поддерживая друг друга в самые трудные времена. Одной большой сплоченной страной мы победили в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html

россия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, россия, молдавия, москва, илан шор, майя санду