Рейтинг@Mail.ru
Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/shor-1952344733.html
Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор
Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор - РИА Новости, 12.06.2024
Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор
Молдавия и Россия сохранят добрые отношения и самое тесное сотрудничество, так как доказали, что их дружба способна преодолеть любые испытания, заявил лидер... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:06
2024-06-12T12:06
в мире
россия
молдавия
москва
илан шор
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951788403_0:219:3140:1986_1920x0_80_0_0_75e8a49512f15add1e097e51443ab991.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Молдавия и Россия сохранят добрые отношения и самое тесное сотрудничество, так как доказали, что их дружба способна преодолеть любые испытания, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем поздравлении с Днем России в Telegram-канале. "Мы были и остаемся братскими народами. И видим огромную поддержку России. Для нас это очень важно. Уверен, мы навсегда сохраним наши добрые отношения и самое тесное сотрудничество. Вместе мы сможем создать будущее, полное мира, процветания и взаимопонимания… Мы вместе доказали, что настоящие дружба и братство способны преодолеть любые испытания", - написал Шор. По его словам, Россия и Молдавия связаны неразрывными нитями общей истории, культуры, ценностей. "На протяжении десятилетий наши народы шли рука об руку, поддерживая друг друга в самые трудные времена. Одной большой сплоченной страной мы победили в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951788403_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_9917b13c4af2027da410a057c33efc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, москва, илан шор, майя санду
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Илан Шор, Майя Санду
Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор

Шор: Молдавия и Россия доказали, что дружба способна преодолеть любые испытания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа в концертном зале Москва в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Молдавия и Россия сохранят добрые отношения и самое тесное сотрудничество, так как доказали, что их дружба способна преодолеть любые испытания, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем поздравлении с Днем России в Telegram-канале.
"Мы были и остаемся братскими народами. И видим огромную поддержку России. Для нас это очень важно. Уверен, мы навсегда сохраним наши добрые отношения и самое тесное сотрудничество. Вместе мы сможем создать будущее, полное мира, процветания и взаимопонимания… Мы вместе доказали, что настоящие дружба и братство способны преодолеть любые испытания", - написал Шор.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
День России в 2024 году: история и традиции праздника
Вчера, 16:20
По его словам, Россия и Молдавия связаны неразрывными нитями общей истории, культуры, ценностей. "На протяжении десятилетий наши народы шли рука об руку, поддерживая друг друга в самые трудные времена. Одной большой сплоченной страной мы победили в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России
04:10
 
В миреРоссияМолдавияМоскваИлан ШорМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала