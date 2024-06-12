https://ria.ru/20240612/sevastopol-1952356873.html
Флот проведет учения в бухтах Севастополя
Флот проведет учения в бухтах Севастополя - РИА Новости, 12.06.2024
Флот проведет учения в бухтах Севастополя
Флот проведет учения в районе бухт Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:37
2024-06-12T13:37
2024-06-12T13:37
севастополь
херсонес
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Флот проведет учения в районе бухт Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 12.00 (совпадает с мск.) в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240429/ucheniya-1943074619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, херсонес, михаил развожаев
Севастополь, Херсонес, Михаил Развожаев
Флот проведет учения в бухтах Севастополя
Губернатор Развожаев: флот проведет учения в районе бухт Севастополя