https://ria.ru/20240612/sevastopol-1952356873.html

Флот проведет учения в бухтах Севастополя

Флот проведет учения в бухтах Севастополя - РИА Новости, 12.06.2024

Флот проведет учения в бухтах Севастополя

Флот проведет учения в районе бухт Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:37

2024-06-12T13:37

2024-06-12T13:37

севастополь

херсонес

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Флот проведет учения в районе бухт Севастополя, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 12.00 (совпадает с мск.) в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240429/ucheniya-1943074619.html

севастополь

херсонес

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Дарья Буймова

севастополь, херсонес, михаил развожаев