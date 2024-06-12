Рейтинг@Mail.ru
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sdelka-1952383720.html
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.06.2024
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен
Нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:06
2024-06-12T16:06
в мире
сша
израиль
доха
энтони блинкен
джо байден
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948050536_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_ef12f2d46233f75c71b226560ea47cda.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сейчас я не могу вам сказать, достигнем ли мы успеха. Я верю, что это возможно сделать, что абсолютно необходимо приложить максимум усилий. Но гарантий нет", - заявил Блинкен в Дохе по итогам своего визита в Катар. Трансляцию мероприятия вел госдеп. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль принял предложение в том виде, в котором оно было сделано. ХАМАС выступил с рядом поправок, часть из которых, по словам главы американской дипломатии, не приемлема.
https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html
https://ria.ru/20240612/izrail-1952309518.html
https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952288023.html
сша
израиль
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948050536_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e24258f5c593d39ff9194af226c6390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, доха, энтони блинкен, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Доха, Энтони Блинкен, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен

Блинкен: нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Сейчас я не могу вам сказать, достигнем ли мы успеха. Я верю, что это возможно сделать, что абсолютно необходимо приложить максимум усилий. Но гарантий нет", - заявил Блинкен в Дохе по итогам своего визита в Катар.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе
Вчера, 10:12
Трансляцию мероприятия вел госдеп.
Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Израиль обсуждает ответные меры против агентств ООН, пишут СМИ
Вчера, 03:57
Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль принял предложение в том виде, в котором оно было сделано. ХАМАС выступил с рядом поправок, часть из которых, по словам главы американской дипломатии, не приемлема.
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
ХАМАС назвало условие для освобождения двух заложников из России
11 июня, 21:38
 
В миреСШАИзраильДохаЭнтони БлинкенДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала