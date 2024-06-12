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Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.06.2024
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен
Нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:06
2024-06-12T16:06
2024-06-12T16:06
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сейчас я не могу вам сказать, достигнем ли мы успеха. Я верю, что это возможно сделать, что абсолютно необходимо приложить максимум усилий. Но гарантий нет", - заявил Блинкен в Дохе по итогам своего визита в Катар. Трансляцию мероприятия вел госдеп. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль принял предложение в том виде, в котором оно было сделано. ХАМАС выступил с рядом поправок, часть из которых, по словам главы американской дипломатии, не приемлема.
https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html
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в мире, сша, израиль, доха, энтони блинкен, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Доха, Энтони Блинкен, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем нет, заявил Блинкен
Блинкен: нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Нет гарантий заключения сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Сейчас я не могу вам сказать, достигнем ли мы успеха. Я верю, что это возможно сделать, что абсолютно необходимо приложить максимум усилий. Но гарантий нет", - заявил Блинкен в Дохе по итогам своего визита в Катар.
Трансляцию мероприятия вел госдеп.
Совет безопасности ООН
в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом
поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия
воздержалась.
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.
Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль принял предложение в том виде, в котором оно было сделано. ХАМАС выступил с рядом поправок, часть из которых, по словам главы американской дипломатии, не приемлема.