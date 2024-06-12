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США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома" - РИА Новости, 12.06.2024
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18:42 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952416869.html
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома" - РИА Новости, 12.06.2024
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома", внесли в список ограничений завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и НПП "Инжект", следует из... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:42
2024-06-12T18:42
экономика
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома", внесли в список ограничений завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и НПП "Инжект", следует из заявления американского минфина. "Это восьмое санкционное действие, включающее дочерние предприятия государственной корпорации "Росатом". В число целей входят предприятия "Росатома", занимающиеся разработкой и производством оборудования и компонентов двойного и военного применения", - говорится в документе. Согласно обновленному перечню организаций, под санкции попали завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и ООО НПП "Инжект".
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html
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экономика, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"

США ввели санкции против завода "Киров-Энергомаш", АО "НИИП" и НПП "Инжект

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома", внесли в список ограничений завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и НПП "Инжект", следует из заявления американского минфина.
«
"Это восьмое санкционное действие, включающее дочерние предприятия государственной корпорации "Росатом". В число целей входят предприятия "Росатома", занимающиеся разработкой и производством оборудования и компонентов двойного и военного применения", - говорится в документе.
Согласно обновленному перечню организаций, под санкции попали завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и ООО НПП "Инжект".
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ЭкономикаСШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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