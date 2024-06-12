https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952416869.html

США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"

США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома" - РИА Новости, 12.06.2024

США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"

США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома", внесли в список ограничений завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и НПП "Инжект", следует из... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:42

2024-06-12T18:42

2024-06-12T18:42

экономика

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома", внесли в список ограничений завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и НПП "Инжект", следует из заявления американского минфина. "Это восьмое санкционное действие, включающее дочерние предприятия государственной корпорации "Росатом". В число целей входят предприятия "Росатома", занимающиеся разработкой и производством оборудования и компонентов двойного и военного применения", - говорится в документе. Согласно обновленному перечню организаций, под санкции попали завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и ООО НПП "Инжект".

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"