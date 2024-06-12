https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952416869.html
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома" - РИА Новости, 12.06.2024
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома", внесли в список ограничений завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и НПП "Инжект", следует из... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:42
2024-06-12T18:42
2024-06-12T18:42
экономика
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома", внесли в список ограничений завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и НПП "Инжект", следует из заявления американского минфина. "Это восьмое санкционное действие, включающее дочерние предприятия государственной корпорации "Росатом". В число целей входят предприятия "Росатома", занимающиеся разработкой и производством оборудования и компонентов двойного и военного применения", - говорится в документе. Согласно обновленному перечню организаций, под санкции попали завод "Киров-Энергомаш", АО "НИИП", и ООО НПП "Инжект".
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
США объявили о восьмом пакете санкций против структур "Росатома"
США ввели санкции против завода "Киров-Энергомаш", АО "НИИП" и НПП "Инжект