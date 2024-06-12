https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952381380.html

Куба осудила односторонние санкции США против России

Куба осудила односторонние санкции США против России - РИА Новости, 12.06.2024

Куба осудила односторонние санкции США против России

Куба осуждает односторонние санкции США и их союзников против России, попытки изолировать страну и расширение НАТО к границам России, призывает прекратить все... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:57

2024-06-12T15:57

2024-06-12T15:57

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россия

куба

сша

бруно родригес паррилья

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нато

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Куба осуждает односторонние санкции США и их союзников против России, попытки изолировать страну и расширение НАТО к границам России, призывает прекратить все действия НАТО в целях эскалации конфликта, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Куба осуждает все более агрессивную позицию США и НАТО, в том числе, односторонние санкции, которые они вводят против Российской Федерации, мы стойко поддерживаем Россию против политизации и попыток изоляции России со стороны Запада. Мы призываем прекратить односторонние санкции против России, а также прекратить все действия НАТО для оживления конфликта. Также Куба осуждает расширение НАТО к российским границам", - сказал Паррилья в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он также подчеркнул, что Куба будет и дальше работать с Россией в целях создания справедливого и демократичного многополярного мира. Паррилья также поблагодарил Россию, за ее поддержку и осуждение торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США, осуждение внесения Кубы в перечень государств-спонсоров терроризма.

https://ria.ru/20240509/vstrecha-1944945207.html

россия

куба

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в мире, россия, куба, сша, бруно родригес паррилья, сергей лавров, нато