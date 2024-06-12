https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952309826.html
Япония может ввести санкции против китайских компаний, пишут СМИ
Япония может ввести санкции против китайских компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
Япония может ввести санкции против китайских компаний, пишут СМИ
Правительство Японии в свете ситуации на Украине рассматривает возможность введения санкций против компаний из третьих стран, включая Китай, которые якобы... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:03
2024-06-12T04:03
2024-06-12T04:03
в мире
китай
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япония
фумио кисида
сергей лавров
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ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Правительство Японии в свете ситуации на Украине рассматривает возможность введения санкций против компаний из третьих стран, включая Китай, которые якобы вовлечены в поставки материалов России, которые могут использоваться в военных целях. По данным телеканала NHK со ссылкой на дипломатические источники, премьер-министр Японии Фумио Кисида доведёт информацию о соответствующей инициативе до сведения своих коллег из стран "большой семерки" в ходе саммита в Италии, стартующего 13 июня. Если ограничительные меры будут введены, то это станет первым случаем, когда правительство Японии внесёт китайские компании в санкционный список, отмечает телеканал. В МИД КНР не раз заявляли, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций, Китай и Россия имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, и его не следует ограничивать. Экономическое сотрудничество России и Китая напрямую касается борьбы за справедливый миропорядок, Москва и Пекин продолжат бороться за демократизацию международных экономических отношений, где не будет места санкционной политике Запада, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952300162.html
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в мире, китай, россия, япония, фумио кисида, сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Япония, Фумио Кисида, Сергей Лавров
Япония может ввести санкции против китайских компаний, пишут СМИ
NHK: Япония может ввести санкции против фирм из КНР за якобы поставки в Россию