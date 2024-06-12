https://ria.ru/20240612/rossiya-1952344568.html

Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов

Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов - РИА Новости, 12.06.2024

Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов

Россия вместе с Китаем продолжит работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, заявил в среду посол России... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:06

2024-06-12T12:06

2024-06-12T12:06

в мире

россия

китай

пекин

игорь моргулов

владимир путин

снг

евразийский экономический союз

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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Россия вместе с Китаем продолжит работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. "Россия вместе с Китаем и другими странами-единомышленниками продолжит настойчивую работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, учете интересов всех государств", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Он отметил, что "особое внимание ‑ созданию архитектуры неделимой безопасности на нашем евразийском континенте". "Будем и далее активно возводить здание предложенного президентом Владимиром Путиным Большого Евразийского партнерства, в фундаменте которого видим такие многосторонние механизмы как СНГ, Евразэс, ШОС, АСЕАН, китайский проект "Пояса и пути", многие другие региональные и субрегиональные объединения Евразии", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240226/khaos-1929510364.html

https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html

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китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, владимир путин, снг, евразийский экономический союз, шос