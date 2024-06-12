https://ria.ru/20240612/rossiya-1952344568.html
Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов
Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов - РИА Новости, 12.06.2024
Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов
Россия вместе с Китаем продолжит работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, заявил в среду посол России... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:06
2024-06-12T12:06
2024-06-12T12:06
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Россия вместе с Китаем продолжит работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. "Россия вместе с Китаем и другими странами-единомышленниками продолжит настойчивую работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, учете интересов всех государств", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Он отметил, что "особое внимание ‑ созданию архитектуры неделимой безопасности на нашем евразийском континенте". "Будем и далее активно возводить здание предложенного президентом Владимиром Путиным Большого Евразийского партнерства, в фундаменте которого видим такие многосторонние механизмы как СНГ, Евразэс, ШОС, АСЕАН, китайский проект "Пояса и пути", многие другие региональные и субрегиональные объединения Евразии", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240226/khaos-1929510364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, владимир путин, снг, евразийский экономический союз, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз, ШОС
Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов
Посол Моргулов: Россия продолжит работу по формированию многополярного мира
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Россия вместе с Китаем продолжит работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Россия вместе с Китаем и другими странами-единомышленниками продолжит настойчивую работу по формированию подлинно многополярного миропорядка, основанного на суверенном равноправии, учете интересов всех государств", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.
Он отметил, что "особое внимание ‑ созданию архитектуры неделимой безопасности на нашем евразийском континенте".
"Будем и далее активно возводить здание предложенного президентом Владимиром Путиным Большого Евразийского партнерства, в фундаменте которого видим такие многосторонние механизмы как СНГ, Евразэс, ШОС, АСЕАН, китайский проект "Пояса и пути", многие другие региональные и субрегиональные объединения Евразии", - добавил дипломат.