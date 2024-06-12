https://ria.ru/20240612/rheinmetall-1952425799.html

В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине

В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 12.06.2024

В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины, сообщила в среду министр экономики Юлия Свириденко. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:42

2024-06-12T19:42

2024-06-12T19:42

специальная военная операция на украине

экономика

украина

rheinmetall ag

киев

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины, сообщила в среду министр экономики Юлия Свириденко. Она уточнила, что среди прочего были подписаны новые соглашения о возобновляемых источниках энергии, газовых турбинах. Свириденко подчеркнула, что украинская сторона призвала зарубежные компании инвестировать в украинскую экономику, чтобы развивалась оружейная промышленность. "Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро (в рамках - ред.) альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд (соглашений - ред.) на более 650 миллионов евро между разными компаниями", - подытожила министр. "Подписали более чем 100 соглашений и договоренностей. Это усилит наш энергетический сектор, частную экономику, наш человеческий капитал, и конечно, всю страну", - сообщила Свириденко на конференции.

https://ria.ru/20240611/rheinmetall-1952190484.html

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, rheinmetall ag, киев