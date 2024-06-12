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В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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https://ria.ru/20240612/rheinmetall-1952425799.html
В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине
В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины, сообщила в среду министр экономики Юлия Свириденко. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:42
2024-06-12T19:42
специальная военная операция на украине
экономика
украина
rheinmetall ag
киев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины, сообщила в среду министр экономики Юлия Свириденко. Она уточнила, что среди прочего были подписаны новые соглашения о возобновляемых источниках энергии, газовых турбинах. Свириденко подчеркнула, что украинская сторона призвала зарубежные компании инвестировать в украинскую экономику, чтобы развивалась оружейная промышленность. "Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро (в рамках - ред.) альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд (соглашений - ред.) на более 650 миллионов евро между разными компаниями", - подытожила министр. "Подписали более чем 100 соглашений и договоренностей. Это усилит наш энергетический сектор, частную экономику, наш человеческий капитал, и конечно, всю страну", - сообщила Свириденко на конференции.
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экономика, украина, rheinmetall ag, киев
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Rheinmetall AG, Киев
В Киеве анонсировали открытие первых заводов Rheinmetall на Украине

Глава Минэкономики Свириденко: Rheinmetall откроет первые заводы на Украине

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины, сообщила в среду министр экономики Юлия Свириденко.
Она уточнила, что среди прочего были подписаны новые соглашения о возобновляемых источниках энергии, газовых турбинах. Свириденко подчеркнула, что украинская сторона призвала зарубежные компании инвестировать в украинскую экономику, чтобы развивалась оружейная промышленность.
«
"Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро (в рамках - ред.) альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд (соглашений - ред.) на более 650 миллионов евро между разными компаниями", - подытожила министр.
"Подписали более чем 100 соглашений и договоренностей. Это усилит наш энергетический сектор, частную экономику, наш человеческий капитал, и конечно, всю страну", - сообщила Свириденко на конференции.
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