Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ranenie-1952433050.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.06.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в селе Головчино Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T20:35
2024-06-12T20:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151830/53/1518305367_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_f484ecab58339d51c8a458d9815389cf.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Головчино Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Головчино в результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151830/53/1518305367_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_8b512f51d537610fc750858fef1a1618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА мужчина получил ранение в ногу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Головчино Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Головчино в результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал Гладков.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Белгороде осколки украинского дрона упали на ребенка
19 мая, 17:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала