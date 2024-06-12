https://ria.ru/20240612/ranenie-1952433050.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.06.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в селе Головчино Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T20:35
2024-06-12T20:35
2024-06-12T20:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Головчино Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Головчино в результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал Гладков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
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