https://ria.ru/20240612/ranenie-1952433050.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.06.2024

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в селе Головчино Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:35

2024-06-12T20:35

2024-06-12T20:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Головчино Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Головчино в результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков