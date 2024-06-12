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В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:57 12.06.2024 (обновлено: 08:27 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pvo-1952306973.html
В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 12.06.2024
В Севастополе сработали системы ПВО
Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:57
2024-06-12T08:27
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
россия
вооруженные силы рф
михаил развожаев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев."В Севастополе работает ПВО", — говорится в сообщении.Глава региона также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — заявил губернатор.Как уточнил Развожаев, основную опасность представляют осколки, поэтому важно не находиться на открытом пространстве. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, добавил он.Позднее губернатор Развожаев сообщил о завершении ракетной атаки. По его словам, большую часть воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, происшествия, россия, вооруженные силы рф, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ, Михаил Развожаев
В Севастополе сработали системы ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки силами ПВО

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Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«
"В Севастополе работает ПВО", — говорится в сообщении.
Глава региона также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — заявил губернатор.
Как уточнил Развожаев, основную опасность представляют осколки, поэтому важно не находиться на открытом пространстве. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, добавил он.
Позднее губернатор Развожаев сообщил о завершении ракетной атаки. По его словам, большую часть воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияРоссияВооруженные силы РФМихаил Развожаев
 
 
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