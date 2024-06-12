https://ria.ru/20240612/pvo-1952306973.html

В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 12.06.2024

В Севастополе сработали системы ПВО

Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T02:57

2024-06-12T02:57

2024-06-12T08:27

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев."В Севастополе работает ПВО", — говорится в сообщении.Глава региона также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — заявил губернатор.Как уточнил Развожаев, основную опасность представляют осколки, поэтому важно не находиться на открытом пространстве. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, добавил он.Позднее губернатор Развожаев сообщил о завершении ракетной атаки. По его словам, большую часть воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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севастополь, происшествия, россия, вооруженные силы рф, михаил развожаев