https://ria.ru/20240612/pvo-1952306973.html
В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 12.06.2024
В Севастополе сработали системы ПВО
Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:57
2024-06-12T02:57
2024-06-12T08:27
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев."В Севастополе работает ПВО", — говорится в сообщении.Глава региона также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — заявил губернатор.Как уточнил Развожаев, основную опасность представляют осколки, поэтому важно не находиться на открытом пространстве. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, добавил он.Позднее губернатор Развожаев сообщил о завершении ракетной атаки. По его словам, большую часть воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря.
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севастополь, происшествия, россия, вооруженные силы рф, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ, Михаил Развожаев
В Севастополе сработали системы ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки силами ПВО
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Системы ПВО сработали в Севастополе, сообщил в Telegram-канале
губернатор региона Михаил Развожаев.
«
"В Севастополе работает ПВО", — говорится в сообщении.
Глава региона также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — заявил губернатор.
Как уточнил Развожаев, основную опасность представляют осколки, поэтому важно не находиться на открытом пространстве. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, добавил он.
Позднее губернатор Развожаев сообщил о завершении ракетной атаки. По его словам, большую часть воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря.