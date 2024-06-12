https://ria.ru/20240612/putin-1952351678.html
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации - РИА Новости, 12.06.2024
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации
Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:00
2024-06-12T13:00
2024-06-12T13:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736750303_0:1256:2047:2407_1920x0_80_0_0_95c63d854ce5d1134b8940b46e744e83.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. Путин в ходе церемонии подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. По словам президента, эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции. "Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин. Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в среду в Кремле.
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930248214.html
https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736750303_0:1314:2047:2849_1920x0_80_0_0_06db8546af7e5759c81d8a8bca8bb7af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации
Путин: вся Россия и ее многонациональный народ поддерживает героев спецоперации
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду.
Путин в ходе церемонии подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. По словам президента, эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции.
"Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин.
Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в среду в Кремле.