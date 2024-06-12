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Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации - РИА Новости, 12.06.2024
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13:00 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952351678.html
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации - РИА Новости, 12.06.2024
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации
Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:00
2024-06-12T13:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. Путин в ходе церемонии подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. По словам президента, эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции. "Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин. Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в среду в Кремле.
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930248214.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации

Путин: вся Россия и ее многонациональный народ поддерживает героев спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду.
Путин в ходе церемонии подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. По словам президента, эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Герои СВО должны возглавлять регионы и предприятия, заявил Путин
29 февраля, 14:17
"Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин.
Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в среду в Кремле.
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