https://ria.ru/20240612/putin-1952351678.html

Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации

Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации - РИА Новости, 12.06.2024

Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации

Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:00

2024-06-12T13:00

2024-06-12T13:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736750303_0:1256:2047:2407_1920x0_80_0_0_95c63d854ce5d1134b8940b46e744e83.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле в среду. Путин в ходе церемонии подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. По словам президента, эти чувства служат надежной опорой участникам специальной военной операции. "Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", - сказал Путин. Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в среду в Кремле.

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930248214.html

https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество