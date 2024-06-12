https://ria.ru/20240612/putin-1952342368.html
Путин на церемонии вручения премий "Герой труда". Трансляция
Путин на церемонии вручения премий "Герой труда". Трансляция - РИА Новости, 12.06.2024
Путин на церемонии вручения премий "Герой труда". Трансляция
Президент России Владимир Путин вручает премии "Герой труда". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:29
2024-06-12T12:29
2024-06-12T12:29
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин вручает премии "Герой труда".
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на церемонии вручения премии "Герой труда"
Путин на церемонии вручения премии "Герой труда"
2024-06-12T12:29
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PT77M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на церемонии вручения премий "Герой труда". Трансляция
Президент России Владимир Путин вручает премии "Герой труда".
2024-06-12T12:29
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PT77M28S
Президент России Владимир Путин вручает премии "Герой труда".