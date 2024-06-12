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Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав - РИА Новости, 12.06.2024
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11:47 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952342186.html
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав
Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:47
2024-06-12T11:47
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав". "Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе. Как отмечалось в пояснительной записке, данные изменения позволяют не только декриминализировать порядка 26 процентов преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчают ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК).
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав

Путин подписал закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в статью 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
"Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе.
Как отмечалось в пояснительной записке, данные изменения позволяют не только декриминализировать порядка 26 процентов преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчают ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК).
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