https://ria.ru/20240612/putin-1952342186.html

Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав

Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав - РИА Новости, 12.06.2024

Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав

Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:47

2024-06-12T11:47

2024-06-12T11:47

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав". "Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе. Как отмечалось в пояснительной записке, данные изменения позволяют не только декриминализировать порядка 26 процентов преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчают ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК).

https://ria.ru/20231128/vysotskaya-1912380936.html

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Максим Зубков

россия, владимир путин