https://ria.ru/20240612/putin-1952342186.html
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав
Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:47
2024-06-12T11:47
2024-06-12T11:47
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_0:241:3016:1938_1920x0_80_0_0_e098a424a5e3141ad1effe3b725f8bd2.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав". "Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе. Как отмечалось в пояснительной записке, данные изменения позволяют не только декриминализировать порядка 26 процентов преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчают ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК).
https://ria.ru/20231128/vysotskaya-1912380936.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_59:477:2154:2048_1920x0_80_0_0_ebb2af5a2f644386899916323d33749d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав
Путин подписал закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в статью 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
"Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе.
Как отмечалось в пояснительной записке, данные изменения позволяют не только декриминализировать порядка 26 процентов преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчают ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК).