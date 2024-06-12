https://ria.ru/20240612/putin-1952331910.html

Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП

Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП - РИА Новости, 12.06.2024

Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать в составе своей администрации несколько новых управлений, соответствующий указ опубликован на сайте официального... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:17

2024-06-12T10:17

2024-06-12T12:01

политика

владимир путин

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Москва, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать в составе своей администрации несколько новых управлений, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Образовать в составе Администрации президента Российской Федерации управление Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных проектов", - говорится в документе."В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере", - говорится в указе."Образовать в составе Администрации президента Российской Федерации... управление Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса", - говорится в документе."Упразднить Управление президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе."В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики", - говорится в указе.

https://ria.ru/20240612/putin-1952331767.html

https://ria.ru/20240611/belousov-1952296208.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин