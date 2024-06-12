Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 12.06.2024 (обновлено: 12:01 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/putin-1952331910.html
Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП
Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП
Президент РФ Владимир Путин поручил образовать в составе своей администрации несколько новых управлений, соответствующий указ опубликован на сайте официального... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:17
2024-06-12T12:01
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779670621_0:676:2047:1827_1920x0_80_0_0_98e8bfafeb4cbd2a9fd1bdf6a1bc1e65.jpg
Москва, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать в составе своей администрации несколько новых управлений, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Образовать в составе Администрации президента Российской Федерации управление Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных проектов", - говорится в документе."В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере", - говорится в указе."Образовать в составе Администрации президента Российской Федерации... управление Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса", - говорится в документе."Упразднить Управление президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе."В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240612/putin-1952331767.html
https://ria.ru/20240611/belousov-1952296208.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779670621_0:573:2048:2108_1920x0_80_0_0_c1c70ff782190bfa8519cd7b23422454.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин
Политика, Владимир Путин
Путин подписал указ об образовании новых управлений в АП

Путин утвердил новый состав управлений в администрации президента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать в составе своей администрации несколько новых управлений, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Образовать в составе Администрации президента Российской Федерации управление Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных проектов", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин упразднил управление по обеспечению деятельности Госсовета
10:15
"В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере", - говорится в указе.
"Образовать в составе Администрации президента Российской Федерации... управление Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса", - говорится в документе.
"Упразднить Управление президента Российской Федерации по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации", - говорится в документе.
"В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе администрации президента Российской Федерации управление президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики", - говорится в указе.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России
Вчера, 23:03
 
ПолитикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала