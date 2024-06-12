https://ria.ru/20240612/progulka-1952306324.html

В Москве рассказали о последствиях прогулки в мокрой одежде

В Москве рассказали о последствиях прогулки в мокрой одежде - РИА Новости, 12.06.2024

В Москве рассказали о последствиях прогулки в мокрой одежде

Прогулка в мокрой одежде может стать причиной вирусных и простудных заболеваний, а также спровоцировать развитие пневмонии, бронхита, в зоне риска суставы,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T02:48

2024-06-12T02:48

2024-06-12T02:48

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Прогулка в мокрой одежде может стать причиной вирусных и простудных заболеваний, а также спровоцировать развитие пневмонии, бронхита, в зоне риска суставы, мочеполовая система, поэтому оставаться в мокрой одежде даже на короткое время небезопасно, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду ожидается залповый "мегаливень" интенсивностью до 41 миллиметра, что составляет половину всей июньской нормы. Врач подчеркнул, что оставаться в мокрой одежде в дождь небезопасно даже короткое время. "Дело в том, что мокрая одежда ускоряет потерю тепла и есть большой риск получить переохлаждение. Переохлаждение – это серьезный стресс, который приводит к резкому падению иммунитета. Особенно в зоне риска люди, у которых иммунитет уже ослаблен. В итоге прогулка в мокрой одежде может стать причиной вирусных и простудных заболеваний, а также спровоцировать развитие пневмонии, бронхита, в зоне риска суставы, мочеполовая система. Могут произойти осложнения любых хронических заболеваний", - рассказал Тяжельников. По его словам, если человек промок, то надо зайти в теплое помещение, например, в кафе. "При возможности надо максимально отжать мокрую одежду, выпить горячий чай, чтобы повысить температуру тела. Усилить эффект можно медом, имбирем. Если промокли и замерзли ноги, надо согреть их в первую очередь, растереть. Не выходите на улицу, пока полностью не обсохните и не согреетесь", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240516/rospotrebnadzor-1946358986.html

https://ria.ru/20240608/dachnye_raboty-1951571042.html

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общество, андрей тяжельников, евгений тишковец, москва, россия