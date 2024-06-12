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Генерал рассказал, как чуть не сорвался бросок на Приштину

Генерал рассказал, как чуть не сорвался бросок на Приштину - РИА Новости, 12.06.2024

Генерал рассказал, как чуть не сорвался бросок на Приштину

Операция по переброске российских миротворцев в Косово в июне 1999 года могла сорваться из-за позиции некоторых представителей руководства России, рассказал РИА РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:00

2024-06-12T07:00

2024-06-12T07:00

россия

косово

москва

леонид ивашов

виктор заварзин

политика

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Операция по переброске российских миротворцев в Косово в июне 1999 года могла сорваться из-за позиции некоторых представителей руководства России, рассказал РИА Новости бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244, на основании указа президента России и в соответствии с подписанными министрами обороны РФ и США "Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР" (18 июня 1999 года, Хельсинки), было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ."В Москве разгорелась дискуссия. Развернуть колонну было бы непросто. Дорога узкая и односторонняя, кругом овраги. (Министр обороны) Игорь Сергеев приказал позвонить (представителю РФ при НАТО) Виктору Заварзину (возглавлявшему колонну российских войск – прим.ред.). Я тому по мобильнику объяснил: какие бы приказы он не получал, задачу поставил лично министр обороны, по решению верховного главнокомандующего. В Москве же я сказал, что связи с Заварзиным нет", - воспроизвел события генерал.Начальник генерального штаба Анатолий Квашнин связался с колонной по командно-штабному каналу и приказал остановиться. Тогда в следующем разговоре с Заварзиным Ивашов посоветовал генералу отключить телефон и продолжать выполнять поставленную задачу.О том, что еще рассказал Ивашов о тех событиях – читайте на сайте ria.ru

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россия, косово, москва, леонид ивашов, виктор заварзин, политика