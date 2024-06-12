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Путина пригласили на день рождения организации "Детские деревни — SOS"
Путина пригласили на день рождения организации "Детские деревни — SOS" - РИА Новости, 12.06.2024
Путина пригласили на день рождения организации "Детские деревни — SOS"
Исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николай Слабжанин пригласил... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:58
2024-06-12T15:58
2024-06-12T15:58
общество
россия
орел
владимир путин
детские деревни - sos
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николай Слабжанин пригласил президента РФ Владимира Путина посетить 7 октября день рождения организации. После церемонии вручения госпремий в Кремле Путин пообщался с лауреатами в неформальной обстановке. Слабжанин обратился к президенту с приглашением посетить праздничное событие организации "Детские деревни - SOS". "У нас 7 октября в Орле отмечаем в селе день рождения "Детской деревни", - сказал Слабжанин. "Спасибо большое", - ответил Путин. Исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николаю Слабжанину была вручена госпремия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. "Детские деревни SOS" – крупнейшая благотворительная организация в помощь детям-сиротам и детям из неблагополучных семей.
https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, орел, владимир путин, детские деревни - sos
Общество, Россия, Орел, Владимир Путин, Детские деревни - SOS
Путина пригласили на день рождения организации "Детские деревни — SOS"
Путин пригласил Путина посетить 7 октября день рождения "Детских деревень - SOS"
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николай Слабжанин пригласил президента РФ Владимира Путина посетить 7 октября день рождения организации.
После церемонии вручения госпремий в Кремле Путин пообщался с лауреатами в неформальной обстановке. Слабжанин обратился к президенту с приглашением посетить праздничное событие организации "Детские деревни - SOS".
«
"У нас 7 октября в Орле
отмечаем в селе день рождения "Детской деревни", - сказал Слабжанин. "Спасибо большое", - ответил Путин.
Исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николаю Слабжанину была вручена госпремия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. "Детские деревни SOS" – крупнейшая благотворительная организация в помощь детям-сиротам и детям из неблагополучных семей.