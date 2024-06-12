https://ria.ru/20240612/priglashenie-1952381614.html

Путина пригласили на день рождения организации "Детские деревни — SOS"

Путина пригласили на день рождения организации "Детские деревни — SOS" - РИА Новости, 12.06.2024

Путина пригласили на день рождения организации "Детские деревни — SOS"

Исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николай Слабжанин пригласил... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:58

2024-06-12T15:58

2024-06-12T15:58

общество

россия

орел

владимир путин

детские деревни - sos

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николай Слабжанин пригласил президента РФ Владимира Путина посетить 7 октября день рождения организации. После церемонии вручения госпремий в Кремле Путин пообщался с лауреатами в неформальной обстановке. Слабжанин обратился к президенту с приглашением посетить праздничное событие организации "Детские деревни - SOS". "У нас 7 октября в Орле отмечаем в селе день рождения "Детской деревни", - сказал Слабжанин. "Спасибо большое", - ответил Путин. Исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS" Николаю Слабжанину была вручена госпремия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. "Детские деревни SOS" – крупнейшая благотворительная организация в помощь детям-сиротам и детям из неблагополучных семей.

https://ria.ru/20240202/putin-1925130285.html

россия

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, орел, владимир путин, детские деревни - sos