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В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга - РИА Новости, 12.06.2024
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22:40 12.06.2024 (обновлено: 23:09 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/preduprezhdenie-1952447495.html
В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга
В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга
Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 00.00 до 10.00 четверга из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных районах... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:40
2024-06-12T23:09
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 00.00 до 10.00 четверга из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных районах города, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 00.00 часов до 10.00 часов 13 июня в Москве местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов - не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга

В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга из-за ливня и грозы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 00.00 до 10.00 четверга из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных районах города, сообщает столичный главк МЧС.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 00.00 часов до 10.00 часов 13 июня в Москве местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов - не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрЭкология в России
 
 
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