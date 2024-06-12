https://ria.ru/20240612/preduprezhdenie-1952447495.html

В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга

В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга - РИА Новости, 12.06.2024

В Москве объявили экстренное предупреждение до утра четверга

Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 00.00 до 10.00 четверга из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных районах... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:40

2024-06-12T22:40

2024-06-12T23:09

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве с 00.00 до 10.00 четверга из-за ливня, сильного ветра до 18 метров в секунду и грозы с градом в отдельных районах города, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 00.00 часов до 10.00 часов 13 июня в Москве местами сохранится сильный дождь, гроза в отдельных районах с ливнем и с градом. Местами шквалистое усиление ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов - не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.

https://ria.ru/20240611/chs-1952265663.html

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии