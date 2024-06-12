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В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 12.06.2024
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09:20 12.06.2024 (обновлено: 11:08 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 12.06.2024
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании
Пожар в административном здании в центре Москвы на Сретенском бульваре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:20
2024-06-12T11:08
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании в центре Москвы на Сретенском бульваре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России Ранее в ведомстве сообщали, что административное здание горит на 80 квадратных метрах в центре Москвы на Сретенском бульваре, информации о пострадавших не поступало. "В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании

МЧС: пожар в административном здании на Сретенском бульваре ликвидировали

© Фото предоставлено РИА Новости очевидцемАвтомобили экстренных служб в Москве
Автомобили экстренных служб в Москве
© Фото предоставлено РИА Новости очевидцем
Автомобили экстренных служб в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании в центре Москвы на Сретенском бульваре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России
Ранее в ведомстве сообщали, что административное здание горит на 80 квадратных метрах в центре Москвы на Сретенском бульваре, информации о пострадавших не поступало.
"В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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