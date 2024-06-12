https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html

В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании

В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 12.06.2024

В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании

Пожар в административном здании в центре Москвы на Сретенском бульваре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:20

2024-06-12T09:20

2024-06-12T11:08

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании в центре Москвы на Сретенском бульваре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России Ранее в ведомстве сообщали, что административное здание горит на 80 квадратных метрах в центре Москвы на Сретенском бульваре, информации о пострадавших не поступало. "В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920645529.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)