https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 12.06.2024
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании
Пожар в административном здании в центре Москвы на Сретенском бульваре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:20
2024-06-12T09:20
2024-06-12T11:08
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании в центре Москвы на Сретенском бульваре ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России Ранее в ведомстве сообщали, что административное здание горит на 80 квадратных метрах в центре Москвы на Сретенском бульваре, информации о пострадавших не поступало. "В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920645529.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы ликвидировали пожар в административном здании
МЧС: пожар в административном здании на Сретенском бульваре ликвидировали