В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов
Власти Киевской области сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов, сообщил в среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
"Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — приводит слова Кравченко администрация.
Кроме того, по словам Кравченко, повреждена автозаправочная станция и складское помещение, ликвидация последствий продолжается.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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