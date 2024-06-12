Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 12.06.2024 (обновлено: 10:06 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pozhar-1952319164.html
В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов
В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов - РИА Новости, 12.06.2024
В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов
Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов, сообщил в среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:45
2024-06-12T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
руслан кравченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов, сообщил в среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. "Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — приводит слова Кравченко администрация. Кроме того, по словам Кравченко, повреждена автозаправочная станция и складское помещение, ликвидация последствий продолжается.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952314067.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, киев, руслан кравченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Руслан Кравченко
В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов

Власти Киевской области сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов, сообщил в среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Пленный рассказал о линии обороны ВСУ в Харьковской области
06:03
"Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — приводит слова Кравченко администрация.
Кроме того, по словам Кравченко, повреждена автозаправочная станция и складское помещение, ликвидация последствий продолжается.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевРуслан Кравченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала