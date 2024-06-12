https://ria.ru/20240612/pozhar-1952319164.html

В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов

В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов - РИА Новости, 12.06.2024

В Киевской области вспыхнул пожар после ночных взрывов

Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов, сообщил в среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:45

2024-06-12T07:45

2024-06-12T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

руслан кравченко

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов, сообщил в среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. "Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", — приводит слова Кравченко администрация. Кроме того, по словам Кравченко, повреждена автозаправочная станция и складское помещение, ликвидация последствий продолжается.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952314067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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