https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952299989.html
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем России и напомнили о том, какой должна быть любовь... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:05
2024-06-12T00:05
2024-06-12T00:36
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем России и напомнили о том, какой должна быть любовь к Родине. "Дорогие друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, от всего сердца поздравляем вас с Днем России, с самым важным праздником нашего государства!" — сказал Кононенко в видеоролике, распространенном "Роскосмосом". Он подчеркнул, что 12 июня — праздник тех, кто любит свою страну и ее великую историю, испытывает гордость за нее. По словам Чуба, "любовь к Родине — это то, что объединяет нас всех". По его словам, экипаж счастлив представлять свою страну в космосе и работать на благо России. Космонавт отметил, что любовь к своей стране должна быть деятельной, а будет ли Россия успешной, удобной для жизни и процветающей, зависит от каждого из нас. "Из космоса отлично видно, как огромна и прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Россия — это наш общий дом, который нужно уважать и беречь. Нам выпала честь родиться и жить в самой прекрасной стране на Земле. Будем помнить это и ценить. С праздником, друзья!" — отметил в свою очередь Гребенкин.
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общество, космос - риа наука, россия, земля, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, роскосмос, день россии
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Роскосмос, День России
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Космонавты Кононенко, Чуб и Гребенкин поздравили соотечественников с Днем России