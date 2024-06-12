https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952299989.html

Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем России и напомнили о том, какой должна быть любовь... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T00:05

2024-06-12T00:05

2024-06-12T00:36

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космос - риа наука

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земля

олег кононенко

николай чуб

александр гребенкин

роскосмос

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем России и напомнили о том, какой должна быть любовь к Родине. "Дорогие друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, от всего сердца поздравляем вас с Днем России, с самым важным праздником нашего государства!" — сказал Кононенко в видеоролике, распространенном "Роскосмосом". Он подчеркнул, что 12 июня — праздник тех, кто любит свою страну и ее великую историю, испытывает гордость за нее. По словам Чуба, "любовь к Родине — это то, что объединяет нас всех". По его словам, экипаж счастлив представлять свою страну в космосе и работать на благо России. Космонавт отметил, что любовь к своей стране должна быть деятельной, а будет ли Россия успешной, удобной для жизни и процветающей, зависит от каждого из нас. "Из космоса отлично видно, как огромна и прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Россия — это наш общий дом, который нужно уважать и беречь. Нам выпала честь родиться и жить в самой прекрасной стране на Земле. Будем помнить это и ценить. С праздником, друзья!" — отметил в свою очередь Гребенкин.

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

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общество, космос - риа наука, россия, земля, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, роскосмос, день россии