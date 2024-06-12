Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской областиПредседатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем России, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.
«
"Примите искренние поздравления с Днем России! Мы гордимся своей Родиной, хотим видеть ее могущественной, свободной и процветающей, стараемся делать все необходимое для достижения этих целей. Сегодня наши защитники, волонтеры, представители промышленности, бизнеса, общественных организаций, неравнодушные люди, - все вместе и каждый в отдельности своим ратным и мирным трудом вносят вклад в приближение Победы. Именно она определит будущее нашей страны", - приводятся в сообщении слова поздравления.
Новосельцев также выразил уверенность, что Россия преодолеет все испытания, защитит свои духовные ценности и ориентиры и все то, что дорого.
"Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо родного края и всей России!" - сказал глава Заксобрания.