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Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России

Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем России, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:00

2024-06-12T10:00

2024-06-12T10:00

калужская область

калужская область

россия

законодательное собрание калужской области

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем России, сообщает пресс-служба областного Заксобрания."Примите искренние поздравления с Днем России! Мы гордимся своей Родиной, хотим видеть ее могущественной, свободной и процветающей, стараемся делать все необходимое для достижения этих целей. Сегодня наши защитники, волонтеры, представители промышленности, бизнеса, общественных организаций, неравнодушные люди, - все вместе и каждый в отдельности своим ратным и мирным трудом вносят вклад в приближение Победы. Именно она определит будущее нашей страны", - приводятся в сообщении слова поздравления.Новосельцев также выразил уверенность, что Россия преодолеет все испытания, защитит свои духовные ценности и ориентиры и все то, что дорого."Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо родного края и всей России!" - сказал глава Заксобрания.

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Алёна Пава

калужская область, россия, законодательное собрание калужской области