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Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
10:00 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952013778.html
Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России
Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем России, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:00
2024-06-12T10:00
калужская область
калужская область
россия
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем России, сообщает пресс-служба областного Заксобрания."Примите искренние поздравления с Днем России! Мы гордимся своей Родиной, хотим видеть ее могущественной, свободной и процветающей, стараемся делать все необходимое для достижения этих целей. Сегодня наши защитники, волонтеры, представители промышленности, бизнеса, общественных организаций, неравнодушные люди, - все вместе и каждый в отдельности своим ратным и мирным трудом вносят вклад в приближение Победы. Именно она определит будущее нашей страны", - приводятся в сообщении слова поздравления.Новосельцев также выразил уверенность, что Россия преодолеет все испытания, защитит свои духовные ценности и ориентиры и все то, что дорого."Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо родного края и всей России!" - сказал глава Заксобрания.
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калужская область, россия, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Россия, Законодательное Собрание Калужской области

Новосельцев поздравил жителей Калужской области с Днем России

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской областиПредседатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем России, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.
«
"Примите искренние поздравления с Днем России! Мы гордимся своей Родиной, хотим видеть ее могущественной, свободной и процветающей, стараемся делать все необходимое для достижения этих целей. Сегодня наши защитники, волонтеры, представители промышленности, бизнеса, общественных организаций, неравнодушные люди, - все вместе и каждый в отдельности своим ратным и мирным трудом вносят вклад в приближение Победы. Именно она определит будущее нашей страны", - приводятся в сообщении слова поздравления.
Новосельцев также выразил уверенность, что Россия преодолеет все испытания, защитит свои духовные ценности и ориентиры и все то, что дорого.
"Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо родного края и всей России!" - сказал глава Заксобрания.
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Калужская областьКалужская областьРоссияЗаконодательное Собрание Калужской области
 
 
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