https://ria.ru/20240612/postradavshaya-1952452390.html

При стрельбе в Калужской области пострадала иконописец

При стрельбе в Калужской области пострадала иконописец - РИА Новости, 12.06.2024

При стрельбе в Калужской области пострадала иконописец

Женщина, пострадавшая в результате стрельбы недалеко от Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области - иконописец, пишет... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:29

2024-06-12T23:29

2024-06-12T23:29

религия

оптина пустынь

русская православная церковь

происшествия

калужская область

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате стрельбы недалеко от Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области - иконописец, пишет иконы для обители, сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Ранее правительство Калужской области сообщало, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, стрелявшего ищут. При этом источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что открывший стрельбу хотел ограбить проезжавший автомобиль. "Она (пострадавшая - ред.) помогает писать иконы монастырю, иконописец", - сказал епископ Иосиф. Как ранее заявил РИА Новости епископ Иосиф, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту. В 1993 году на Пасху в монастыре были убиты трое насельников: иеромонах Василий (Росляков), иноки Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушкарев).

https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html

https://ria.ru/20240324/svyaschennik-1935544874.html

оптина пустынь

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оптина пустынь, русская православная церковь, происшествия, калужская область