https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html
Китай выразил недовольство планами ЕС ввести пошлины на электромобили
Китай выразил недовольство планами ЕС ввести пошлины на электромобили - РИА Новости, 12.06.2024
Китай выразил недовольство планами ЕС ввести пошлины на электромобили
Введение Евросоюзом импортных пошлин на китайские электромобили нанесет ущерб законным правам и интересам этой индустрии, заявили в Министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:54
2024-06-12T15:54
2024-06-12T16:15
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Введение Евросоюзом импортных пошлин на китайские электромобили нанесет ущерб законным правам и интересам этой индустрии, заявили в Министерстве коммерции КНР. "Китайская сторона выражает высокую озабоченность в этой связи, острое недовольство, китайские производители выражают разочарование, а также решительный протест", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В Минкоммерции подчеркнули, что действия Брюсселя не только наносят ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но также подрывают и деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе внутри ЕС. В заявлении отмечается, что планы Евросоюза повлияют на атмосферу двустороннего экономического и торгового сотрудничества, а также навредят интересам самих потребителей внутри организации. "Китай будет уделять пристальное внимание последующим действиям ЕС и непоколебимо примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в сообщении.Минкоммерции подчеркнуло, что заключения ЕС не имеют под собой фактической и юридической основ. В ведомстве отметили, что Европейская комиссия в одной руке держит знамя "зеленого развития", а в другой — "дубину протекционизма", политизируя экономические и торговые вопросы, что "несовместимо с духом консенсуса между лидерами ЕС и КНР по укреплению сотрудничества".Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.
https://ria.ru/20240605/obvineniya-1950821468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, китай, брюссель, маргаритис схинас, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Китай, Брюссель, Маргаритис Схинас, Евросоюз, Еврокомиссия
Китай выразил недовольство планами ЕС ввести пошлины на электромобили
КНР: планы ЕС ввести пошлины на электромобили наносят ущерб интересам индустрии
ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Введение Евросоюзом импортных пошлин на китайские электромобили нанесет ущерб законным правам и интересам этой индустрии, заявили в Министерстве коммерции КНР.
«
"Китайская сторона выражает высокую озабоченность в этой связи, острое недовольство, китайские производители выражают разочарование, а также решительный протест", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минкоммерции подчеркнули, что действия Брюсселя не только наносят ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но также подрывают и деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе внутри ЕС.
В заявлении отмечается, что планы Евросоюза повлияют на атмосферу двустороннего экономического и торгового сотрудничества, а также навредят интересам самих потребителей внутри организации.
«
"Китай будет уделять пристальное внимание последующим действиям ЕС и непоколебимо примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в сообщении.
Минкоммерции подчеркнуло, что заключения ЕС не имеют под собой фактической и юридической основ. В ведомстве отметили, что Европейская комиссия в одной руке держит знамя "зеленого развития", а в другой — "дубину протекционизма", политизируя экономические и торговые вопросы, что "несовместимо с духом консенсуса между лидерами ЕС и КНР по укреплению сотрудничества".
Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК
может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе
вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас
. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.