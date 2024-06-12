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МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли - РИА Новости, 12.06.2024
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17:17 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/poluprovodnik-1952400715.html
МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли
МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли - РИА Новости, 12.06.2024
МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли
Действия США по ограничению доступа Китая к технологиям полупроводников нарушают правила международной торговли, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:17
2024-06-12T17:17
технологии
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Действия США по ограничению доступа Китая к технологиям полупроводников нарушают правила международной торговли, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дальнейшего ограничения доступа Китая к технологиям полупроводников, используемых в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что меры могут коснуться передовой архитектуры микросхем, известной как Gate All-around (GAA). "Действия США серьезно нарушают правила международной торговли и наносят серьезный ущерб стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок. Китай всегда выступал решительно против этого", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что США с одной стороны выражают надежду на диалог с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а с другой - обсуждают возможности давления на китайцев в сфере развития технологий ИИ. По его словам, это показывает лицемерное обличье американской стороны, которая говорит одно, а делает другое. "Действия США не смогут остановить научно-технический прогресс Китая, смогут лишь вдохновить китайские компании на большую самостоятельность", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что Китай продолжит следить за действиями США в этой сфере и будет решительно защищать свои законные интересы. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
https://ria.ru/20240422/ssha-1941506841.html
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технологии, китай, сша, джо байден
Технологии, Китай, США, Джо Байден
МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли

МИД Китая: действия США по полупроводникам нарушают правила торговли

© iStock.com / xcarrot_007Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Действия США по ограничению доступа Китая к технологиям полупроводников нарушают правила международной торговли, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дальнейшего ограничения доступа Китая к технологиям полупроводников, используемых в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что меры могут коснуться передовой архитектуры микросхем, известной как Gate All-around (GAA).
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"Действия США серьезно нарушают правила международной торговли и наносят серьезный ущерб стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок. Китай всегда выступал решительно против этого", - сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что США с одной стороны выражают надежду на диалог с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а с другой - обсуждают возможности давления на китайцев в сфере развития технологий ИИ. По его словам, это показывает лицемерное обличье американской стороны, которая говорит одно, а делает другое.
"Действия США не смогут остановить научно-технический прогресс Китая, смогут лишь вдохновить китайские компании на большую самостоятельность", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Китай продолжит следить за действиями США в этой сфере и будет решительно защищать свои законные интересы.
В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
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ТехнологииКитайСШАДжо Байден
 
 
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