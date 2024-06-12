https://ria.ru/20240612/poluprovodnik-1952400715.html

МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли

МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли - РИА Новости, 12.06.2024

МИД Китая обвинил США в нарушении правил торговли

Действия США по ограничению доступа Китая к технологиям полупроводников нарушают правила международной торговли, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:17

2024-06-12T17:17

2024-06-12T17:17

технологии

китай

сша

джо байден

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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Действия США по ограничению доступа Китая к технологиям полупроводников нарушают правила международной торговли, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дальнейшего ограничения доступа Китая к технологиям полупроводников, используемых в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что меры могут коснуться передовой архитектуры микросхем, известной как Gate All-around (GAA). "Действия США серьезно нарушают правила международной торговли и наносят серьезный ущерб стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок. Китай всегда выступал решительно против этого", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что США с одной стороны выражают надежду на диалог с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а с другой - обсуждают возможности давления на китайцев в сфере развития технологий ИИ. По его словам, это показывает лицемерное обличье американской стороны, которая говорит одно, а делает другое. "Действия США не смогут остановить научно-технический прогресс Китая, смогут лишь вдохновить китайские компании на большую самостоятельность", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что Китай продолжит следить за действиями США в этой сфере и будет решительно защищать свои законные интересы. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

https://ria.ru/20240422/ssha-1941506841.html

https://ria.ru/20240408/chipy-1938477229.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

технологии, китай, сша, джо байден