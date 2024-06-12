https://ria.ru/20240612/politika-1952345033.html

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:10

2024-06-12T12:10

2024-06-12T12:16

россия

политика

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

день россии

минск

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником – Днем России", - говорится в сообщении."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая сего года. Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, день россии, минск