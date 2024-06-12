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Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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12:10 12.06.2024 (обновлено: 12:16 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/politika-1952345033.html
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:10
2024-06-12T12:16
россия
политика
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
день россии
минск
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником – Днем России", - говорится в сообщении."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая сего года. Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html
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россия, политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, день россии, минск
Россия, Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, День России, Минск
Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в союзном государстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником – Днем России", - говорится в сообщении.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая сего года. Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
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