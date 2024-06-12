Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в союзном государстве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником – Днем России", - говорится в сообщении.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая сего года. Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
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