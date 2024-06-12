https://ria.ru/20240612/pogoda-1952551209.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России
Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России - РИА Новости, 13.06.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T13:02
2024-06-12T13:02
2024-06-13T13:04
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в среду в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, сильные порывы ветра. "Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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