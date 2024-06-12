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Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России - РИА Новости, 13.06.2024
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13:02 12.06.2024 (обновлено: 13:04 13.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pogoda-1952551209.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России
Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России - РИА Новости, 13.06.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T13:02
2024-06-13T13:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
экология в россии
москва
общество
погода
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в среду в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, сильные порывы ветра. "Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
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экология в россии, москва, общество, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экология в России, Москва, Общество, Погода, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в среду в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, сильные порывы ветра.
«
"Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкология в РоссииМоскваОбществоПогодаГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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