https://ria.ru/20240612/pogoda-1952551209.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России

Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России - РИА Новости, 13.06.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за капризов погоды в День России

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T13:02

2024-06-12T13:02

2024-06-13T13:04

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, в среду в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, сильные порывы ветра. "Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экология в россии, москва, общество, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы