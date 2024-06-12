https://ria.ru/20240612/pogibshie-1952420897.html
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом - РИА Новости, 12.06.2024
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом
Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:09
2024-06-12T19:09
2024-06-12T20:17
щелково
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На пляже в Щелковском городском парке дерево упало из-за непогоды и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там находятся следователи, полицейские и скорая помощь", — сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, сотрудники ведомства начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.По предварительным данным, мужчина и его внук возвращались с пляжа через парк и в момент сильного, порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью.Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20240612/molniya-1952341445.html
щелково
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Щелково, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом
Ребенок и мужчина погибли при падении дерева во время грозы на пляже в Щелково