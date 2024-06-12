https://ria.ru/20240612/pogibshie-1952420897.html

В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом

В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом - РИА Новости, 12.06.2024

В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом

Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:09

2024-06-12T19:09

2024-06-12T20:17

щелково

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На пляже в Щелковском городском парке дерево упало из-за непогоды и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там находятся следователи, полицейские и скорая помощь", — сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, сотрудники ведомства начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.По предварительным данным, мужчина и его внук возвращались с пляжа через парк и в момент сильного, порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью.Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20240612/molniya-1952341445.html

щелково

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

щелково, происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)