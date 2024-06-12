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В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом - РИА Новости, 12.06.2024
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19:09 12.06.2024 (обновлено: 20:17 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/pogibshie-1952420897.html
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом - РИА Новости, 12.06.2024
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом
Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:09
2024-06-12T20:17
щелково
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в экстренных службах.&quot;На пляже в Щелковском городском парке дерево упало из-за непогоды и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там находятся следователи, полицейские и скорая помощь&quot;, — сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, сотрудники ведомства начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.По предварительным данным, мужчина и его внук возвращались с пляжа через парк и в момент сильного, порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью.Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20240612/molniya-1952341445.html
щелково
московская область (подмосковье)
россия
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щелково, происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Щелково, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Щелково мужчину и ребенка убило упавшим деревом

Ребенок и мужчина погибли при падении дерева во время грозы на пляже в Щелково

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«

"На пляже в Щелковском городском парке дерево упало из-за непогоды и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там находятся следователи, полицейские и скорая помощь", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, сотрудники ведомства начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
По предварительным данным, мужчина и его внук возвращались с пляжа через парк и в момент сильного, порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.
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ЩелковоПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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