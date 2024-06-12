Число погибших при израильских ударах по Газе достигло 37202
Минздрав Газы: при израильских ударах погибли 37202 человека, пострадали 84932
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ТУНИС, 12 июн - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 37 202, сообщило министерство здравоохранения Газы.
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"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 37 202, пострадали 84 932 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава.
По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 38 человек, погибших из-за действий израильской армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.