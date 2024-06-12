https://ria.ru/20240612/podsolnechnik-1952338920.html

Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника

Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника - РИА Новости, 12.06.2024

Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника

Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника почти в 1,5 раза с помощью нового серосодержащего удобрения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:18

2024-06-12T11:18

2024-06-12T11:18

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника почти в 1,5 раза с помощью нового серосодержащего удобрения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Казанского государственного аграрного университета. "В ходе полевых опытов, проведенных на базе ООО "Агробиотехнопарк" в Республике Татарстан, было установлено, что внесение нового удобрения - серного бентонита в дозе 150 кг/га способствует увеличению веса семян с одной корзинки подсолнечника на 43% - с 69 грамм до 98 грамм. Эксперименты проводились на гибридах Антемис и Террасми, возделываемых на типичных серых лесных почвах с низким содержанием серы", - говорится в сообщении. Отмечается, что серосодержащие удобрения не только повышают урожайность, но и улучшают качественные характеристики продукции. Сера участвует в образовании хлорофилла, азотном и углеводном обмене, синтезе жиров, а также повышает устойчивость к стрессовым факторам. Заведующий кафедрой землеустройства и кадастров университета, кандидат сельскохозяйственных наук Салават Сулейманов отметил, что Россия является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла. По данным 2023 года более 60% производимого в стране растительного масла поставляется на внешние рынки, а более половины экспорта пришлось на Индию и Китай. "Россия обладает огромным потенциалом дальнейшего наращивания объемов торговли с этими странами, учитывая колоссальный спрос на растительные масла", - пояснил он. В университете добавили, что внедрение новой агротехнологии с использованием серосодержащих удобрений позволит повысить рентабельность возделывания подсолнечника за счет увеличения урожайности и качества масличного сырья. А это в свою очередь поможет российским сельхозпроизводителям успешно конкурировать на мировом рынке и удовлетворять растущий спрос на "жидкое золото".

https://ria.ru/20240409/nauka-1938732279.html

https://ria.ru/20240529/nauka-1948890864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, республика татарстан (татарстан), россия, индия