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США заявили, что работают над планом по использованию активов России - РИА Новости, 12.06.2024
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18:22 12.06.2024 (обновлено: 18:37 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/plan-1952413933.html
США заявили, что работают над планом по использованию активов России
США заявили, что работают над планом по использованию активов России - РИА Новости, 12.06.2024
США заявили, что работают над планом по использованию активов России
США работают на конкретным планом по использованию замороженных суверенных активов России для Украины и намерены представить его в совместной декларации лидеров РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:22
2024-06-12T18:37
сша
g7
россия
украина
джейк салливан
сергей лавров
euroclear
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США работают на конкретным планом по использованию замороженных суверенных активов России для Украины и намерены представить его в совместной декларации лидеров "Большой семерки" (G7), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Это декларация лидеров. То, над чем мы работаем, является структурой, которая будет не общей, а вполне конкретной с точки зрения того, что повлечет за собой", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя предстоящие решения лидеров G7 по вопросу использования активов РФ.Салливан добавил, что в данном декларации не будут прописаны все детали плана по использованию активов, поскольку "технические специалисты продолжают работу над ним".Также он добавил, что США не хотят ждать в вопросе использования доходов с замороженных активов РФ для Украины."Цель не ждать какой-то точки будущего, а предоставить необходимые для экономики Украины ресурсы сейчас", - сообщил Салливан.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html
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сша, g7, россия, украина, джейк салливан, сергей лавров, euroclear, евросоюз, санкции в отношении россии
США, G7, Россия, Украина, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Euroclear, Евросоюз, Санкции в отношении России
США заявили, что работают над планом по использованию активов России

Белый дом: США работают над конкретным планом по использованию активов России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США работают на конкретным планом по использованию замороженных суверенных активов России для Украины и намерены представить его в совместной декларации лидеров "Большой семерки" (G7), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Это декларация лидеров. То, над чем мы работаем, является структурой, которая будет не общей, а вполне конкретной с точки зрения того, что повлечет за собой", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя предстоящие решения лидеров G7 по вопросу использования активов РФ.
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Салливан добавил, что в данном декларации не будут прописаны все детали плана по использованию активов, поскольку "технические специалисты продолжают работу над ним".
Также он добавил, что США не хотят ждать в вопросе использования доходов с замороженных активов РФ для Украины.
«
"Цель не ждать какой-то точки будущего, а предоставить необходимые для экономики Украины ресурсы сейчас", - сообщил Салливан.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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СШАG7РоссияУкраинаДжейк СалливанСергей ЛавровEuroclearЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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