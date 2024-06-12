https://ria.ru/20240612/plan-1952413933.html

США заявили, что работают над планом по использованию активов России

США заявили, что работают над планом по использованию активов России - РИА Новости, 12.06.2024

США заявили, что работают над планом по использованию активов России

США работают на конкретным планом по использованию замороженных суверенных активов России для Украины и намерены представить его в совместной декларации лидеров РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:22

2024-06-12T18:22

2024-06-12T18:37

сша

g7

россия

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джейк салливан

сергей лавров

euroclear

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США работают на конкретным планом по использованию замороженных суверенных активов России для Украины и намерены представить его в совместной декларации лидеров "Большой семерки" (G7), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Это декларация лидеров. То, над чем мы работаем, является структурой, которая будет не общей, а вполне конкретной с точки зрения того, что повлечет за собой", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя предстоящие решения лидеров G7 по вопросу использования активов РФ.Салливан добавил, что в данном декларации не будут прописаны все детали плана по использованию активов, поскольку "технические специалисты продолжают работу над ним".Также он добавил, что США не хотят ждать в вопросе использования доходов с замороженных активов РФ для Украины."Цель не ждать какой-то точки будущего, а предоставить необходимые для экономики Украины ресурсы сейчас", - сообщил Салливан.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html

https://ria.ru/20240609/aktivy-1951800468.html

сша

россия

украина

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сша, g7, россия, украина, джейк салливан, сергей лавров, euroclear, евросоюз, санкции в отношении россии