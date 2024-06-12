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Генконсул оценил усилия Турции по организации переговоров России и Украины - РИА Новости, 12.06.2024
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07:59 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/peregovory-1952320235.html
Генконсул оценил усилия Турции по организации переговоров России и Украины
Генконсул оценил усилия Турции по организации переговоров России и Украины - РИА Новости, 12.06.2024
Генконсул оценил усилия Турции по организации переговоров России и Украины
Москва ценит усилия Анкары по организации переговоров РФ и Украины в той мере, в которой учитываются интересы и позиция Москвы, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:59
2024-06-12T07:59
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СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Москва ценит усилия Анкары по организации переговоров РФ и Украины в той мере, в которой учитываются интересы и позиция Москвы, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявлял ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех. По словам генконсула, по мнению российской стороны, Турция действует из тех побуждений, что три страны являются соседями по географическому региону и ситуация по соседству, если остается нестабильной, оказывает свой эффект и у Анкары появляется стремление содействовать тому, чтобы она разрешилась. "Мы ценим эти усилия в той мере, в которой учитываются интересы и позиция российской стороны, для нас это всегда важно. У нас два тезиса: необходимо учитывать законные интересы РФ, в том числе в плане безопасности, и второй – нужно исходить из тех реалий, которые сложились на земле, нужно исходить из процессов в Новороссии, где народы сделали свой выбор в пользу такого развития ситуации, Россия с уважением отнеслась к выбору и приняла их в свой состав. Это родные и близкие нам люди по духу, по истории", - заявил Буравов. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за диалог, начало переговоров на реалистичной основе. "С другой стороны, немаловажный аспект – с кем будут заключаться договоренности, вопрос легитимности власти, о чем тоже много было сказано президентом и другими нашими представителями", - отметил дипломат. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
https://ria.ru/20240612/peregovory-1952319680.html
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Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Верховная Рада Украины, В мире
Генконсул оценил усилия Турции по организации переговоров России и Украины

Буравов: Москва ценит усилия Турции по организации переговоров России и Украины

© Фото : Генконсульство России в СтамбулеГенеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов
Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Генконсульство России в Стамбуле
Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Москва ценит усилия Анкары по организации переговоров РФ и Украины в той мере, в которой учитываются интересы и позиция Москвы, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявлял ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Переговоры без участия России неприемлемы, заявил генконсул в Стамбуле
07:50
По словам генконсула, по мнению российской стороны, Турция действует из тех побуждений, что три страны являются соседями по географическому региону и ситуация по соседству, если остается нестабильной, оказывает свой эффект и у Анкары появляется стремление содействовать тому, чтобы она разрешилась.
"Мы ценим эти усилия в той мере, в которой учитываются интересы и позиция российской стороны, для нас это всегда важно. У нас два тезиса: необходимо учитывать законные интересы РФ, в том числе в плане безопасности, и второй – нужно исходить из тех реалий, которые сложились на земле, нужно исходить из процессов в Новороссии, где народы сделали свой выбор в пользу такого развития ситуации, Россия с уважением отнеслась к выбору и приняла их в свой состав. Это родные и близкие нам люди по духу, по истории", - заявил Буравов.
Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за диалог, начало переговоров на реалистичной основе. "С другой стороны, немаловажный аспект – с кем будут заключаться договоренности, вопрос легитимности власти, о чем тоже много было сказано президентом и другими нашими представителями", - отметил дипломат.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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9 июня, 08:00
 
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