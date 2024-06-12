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В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями
В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями - РИА Новости, 12.06.2024
В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями
США внимательно отслеживают перемещения группы российских военных кораблей и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, заявила в среду... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T20:55
2024-06-12T20:55
2024-06-12T20:55
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США внимательно отслеживают перемещения группы российских военных кораблей и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, заявила в среду заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Разумеется, мы воспринимаем эти события серьезно, однако данные учения не представляют угрозу США", - сказала Сингх в ходе брифинга.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями
Пентагон: США не рассматривают учения кораблей ВМФ РФ в Атлантике как угрозу