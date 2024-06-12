https://ria.ru/20240612/pentagon-1952436127.html

В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями

В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями - РИА Новости, 12.06.2024

В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями

США внимательно отслеживают перемещения группы российских военных кораблей и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, заявила в среду... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:55

2024-06-12T20:55

2024-06-12T20:55

в мире

сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США внимательно отслеживают перемещения группы российских военных кораблей и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, заявила в среду заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Разумеется, мы воспринимаем эти события серьезно, однако данные учения не представляют угрозу США", - сказала Сингх в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240612/korabli-1952417746.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша