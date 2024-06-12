https://ria.ru/20240612/patriarkh-1952396079.html
Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России
Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России - РИА Новости, 12.06.2024
Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России
День России объединяет всех, кто трудится на благо Отечества, отстаивает национальные интересы и независимость страны, залогом ее процветания являются... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:10
2024-06-12T17:10
2024-06-12T17:10
россия
владимир путин
михаил мишустин
русская православная церковь
день россии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России объединяет всех, кто трудится на благо Отечества, отстаивает национальные интересы и независимость страны, залогом ее процветания являются гражданская позиция людей, их патриотизм и верность традиционным духовно-нравственным ценностям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России, опубликованному в среду на сайте Русской православной церкви. "Этот праздник объединяет всех, кто созидательно трудится на благо Отечества, вносит свой вклад в отстаивание национальных интересов, в защиту государственного суверенитета и независимости нашей страны. Активная гражданская позиция в сочетании с деятельным патриотизмом и верностью традиционным духовно-нравственным ценностям, определяющим культурную самобытность нашего народа, несомненно, являются залогом успешного поступательного развития всех сфер общественной жизни, благополучия и процветания России", - написал патриарх Кирилл. Он поблагодарил президента России за "неизменную поддержку служения Русской православной церкви и внимание к ее проектам, имеющим важное просветительское и социальное значение". "Выражаю надежду на то, что продолжение сложившегося церковно-государственного взаимодействия принесет еще немало добрых плодов, способствуя утверждению традиционных духовно-нравственных основ в жизни людей, укреплению мира и согласия. Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в ответственных трудах на высоком посту Президента России", - написал предстоятель Русской церкви. Также патриарх Кирилл направил поздравления с праздником председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором отметил "доброе соработничество Русской православной церкви, органов государственной власти и здоровых сил общества". "Связывая миллионы наших соотечественников, принадлежащих к разным культурным и религиозным традициям, придерживающихся различных взглядов и убеждений, этот праздник объединяет их в любви к Родине, в стремлении созидательно трудиться ради ее процветания и благополучия", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
https://ria.ru/20240612/nikaragua-1952301129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, русская православная церковь, день россии, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, День России, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России
Патриарх поздравил сограждан с Днем России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
День России объединяет всех, кто трудится на благо Отечества, отстаивает национальные интересы и независимость страны, залогом ее процветания являются гражданская позиция людей, их патриотизм и верность традиционным духовно-нравственным ценностям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России, опубликованному в среду на сайте
Русской православной церкви.
"Этот праздник объединяет всех, кто созидательно трудится на благо Отечества, вносит свой вклад в отстаивание национальных интересов, в защиту государственного суверенитета и независимости нашей страны. Активная гражданская позиция в сочетании с деятельным патриотизмом и верностью традиционным духовно-нравственным ценностям, определяющим культурную самобытность нашего народа, несомненно, являются залогом успешного поступательного развития всех сфер общественной жизни, благополучия и процветания России", - написал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил президента России за "неизменную поддержку служения Русской православной церкви и внимание к ее проектам, имеющим важное просветительское и социальное значение".
"Выражаю надежду на то, что продолжение сложившегося церковно-государственного взаимодействия принесет еще немало добрых плодов, способствуя утверждению традиционных духовно-нравственных основ в жизни людей, укреплению мира и согласия. Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в ответственных трудах на высоком посту Президента России", - написал предстоятель Русской церкви.
Также патриарх Кирилл направил поздравления с праздником председателю правительства РФ Михаилу Мишустину
, в котором отметил "доброе соработничество Русской православной церкви, органов государственной власти и здоровых сил общества".
"Связывая миллионы наших соотечественников, принадлежащих к разным культурным и религиозным традициям, придерживающихся различных взглядов и убеждений, этот праздник объединяет их в любви к Родине, в стремлении созидательно трудиться ради ее процветания и благополучия", - заключил патриарх Кирилл.