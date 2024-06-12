https://ria.ru/20240612/patriarkh-1952396079.html

Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России

Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России - РИА Новости, 12.06.2024

Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России

День России объединяет всех, кто трудится на благо Отечества, отстаивает национальные интересы и независимость страны, залогом ее процветания являются... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:10

2024-06-12T17:10

2024-06-12T17:10

россия

владимир путин

михаил мишустин

русская православная церковь

день россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России объединяет всех, кто трудится на благо Отечества, отстаивает национальные интересы и независимость страны, залогом ее процветания являются гражданская позиция людей, их патриотизм и верность традиционным духовно-нравственным ценностям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России, опубликованному в среду на сайте Русской православной церкви. "Этот праздник объединяет всех, кто созидательно трудится на благо Отечества, вносит свой вклад в отстаивание национальных интересов, в защиту государственного суверенитета и независимости нашей страны. Активная гражданская позиция в сочетании с деятельным патриотизмом и верностью традиционным духовно-нравственным ценностям, определяющим культурную самобытность нашего народа, несомненно, являются залогом успешного поступательного развития всех сфер общественной жизни, благополучия и процветания России", - написал патриарх Кирилл. Он поблагодарил президента России за "неизменную поддержку служения Русской православной церкви и внимание к ее проектам, имеющим важное просветительское и социальное значение". "Выражаю надежду на то, что продолжение сложившегося церковно-государственного взаимодействия принесет еще немало добрых плодов, способствуя утверждению традиционных духовно-нравственных основ в жизни людей, укреплению мира и согласия. Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в ответственных трудах на высоком посту Президента России", - написал предстоятель Русской церкви. Также патриарх Кирилл направил поздравления с праздником председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором отметил "доброе соработничество Русской православной церкви, органов государственной власти и здоровых сил общества". "Связывая миллионы наших соотечественников, принадлежащих к разным культурным и религиозным традициям, придерживающихся различных взглядов и убеждений, этот праздник объединяет их в любви к Родине, в стремлении созидательно трудиться ради ее процветания и благополучия", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

https://ria.ru/20240612/nikaragua-1952301129.html

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Максим Зубков

россия, владимир путин, михаил мишустин, русская православная церковь, день россии, патриарх кирилл (владимир гундяев)